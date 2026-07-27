El Festival Audiovisual Neuquén (FAN) atraviesa la última etapa de su convocatoria abierta para la quinta edición, con una participación que ya alcanzó las 470 obras inscriptas. La cifra representa a realizadores de las 24 jurisdicciones del país y refleja el interés que mantiene la propuesta dentro de la escena audiovisual argentina.

Clara Beverini, subsecretaria de Empleo, explicó en diálogo con el programa La segunda mañana que se transmite por AM550, que el equipo de programación trabaja actualmente en la visualización y preselección de los materiales recibidos. Por cada categoría competitiva se pueden seleccionar hasta 10 obras, por lo que la programación oficial contará con aproximadamente entre 50 y 60 producciones en competencia, además de otras propuestas que formarán parte de muestras no competitivas.

Clara Beverini, subsecretaria de Empleo, brindó detalles de la quinta edición del Festival Audiovisual Neuquén en el programa La Segunda Mañana, por AM550.

La convocatoria de este año se da en un contexto particular para la producción audiovisual. Según explicó Beverini, la cantidad de obras inscriptas es menor a la de ediciones anteriores, cuando se habían superado las 600 y 800 presentaciones, respectivamente. Sin embargo, destacó que la reducción no responde a una falta de interés, sino a las dificultades de financiamiento para producir nuevas obras.

El festival contempla categorías como largometraje de ficción, largometraje documental, cortometrajes federales, animaciones breves, cortometrajes patagónicos, microrrelatos patagónicos y videoclips patagónicos. La inteligencia artificial también forma parte de las nuevas herramientas que atraviesan la producción audiovisual. Desde el FAN explicaron que las obras realizadas con estos recursos pueden participar, siempre que la tecnología tenga un sentido dentro de la narrativa y contribuya a la construcción del relato.

La programación del Festival Audiovisual Neuquén se desarrollará del 28 de octubre al 1 de noviembre.

“Para nosotros el lenguaje audiovisual es uno solo. Después hay un montón de formas de abordarlo”, explicó Beverini, quien remarcó que el jurado y el equipo de selección evalúan principalmente la búsqueda creativa, la capacidad de comunicar, sensibilizar y generar emociones.

Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases y condiciones e inscribir sus obras de manera gratuita a través del sitio oficial del festival. La programación se desarrollará entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre, con propuestas para públicos diversos y acceso gratuito a las salas hasta completar la capacidad.

El FAN reúne cada año a estudiantes avanzados, profesionales y trabajadores de la cultura vinculados a la producción audiovisual. La propuesta busca fortalecer la industria y poner en valor el trabajo de realizadores de todo el país, con una mirada especial sobre la producción patagónica.

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