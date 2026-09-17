Neuquén se prepara para vivir una nueva edición del Festival de Tango, que este año celebra su 17° aniversario con tres jornadas dedicadas a la música, la danza y la cultura tanguera. La propuesta incluirá tres milongas con orquesta en vivo, espectáculos de bailarines y clases durante las tardes, en una programación pensada tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes recién comienzan.

En diálogo con La segunda mañana, que se transmite por AM550, Laura Sidera, integrante de la organización del festival, profesora de tango y gestora cultural, explicó que una de las particularidades de esta edición será la presencia de música en vivo. “La sensación y la energía que te da una orquesta al momento de bailar no te lo da la pista”, señaló, aunque también destacó el encanto de bailar con grabaciones de grandes orquestas y cantantes de distintas épocas.

Laura Sidera habló en La segunda mañana de AM550 sobre las actividades previstas para esta edición.

La orquesta que acompañará las milongas será Latitud Sur, una formación regional que participa por tercer año consecutivo del festival. Sidera remarcó que el crecimiento de esta propuesta también permitió visibilizar el auge de las orquestas y los distintos estilos de tango que existen actualmente en la región.

El festival también busca acercar el tango a quienes nunca bailaron. Según explicó Sidera, no es necesario contar con un nivel avanzado para participar de una milonga, aunque sí es importante conocer y respetar los códigos de la pista. “La milonga se hace entre todos los que bailan, no solamente una sola pareja”, explicó, al destacar la importancia de respetar los movimientos y el espacio de quienes comparten la pista.

El festival busca acercar el tango tanto a bailarines experimentados como a quienes recién comienzan.

Además de las actividades para bailarines, el domingo habrá un cierre especial con una presentación de Sidera junto al bailarín neuquino Lautaro Cancera. La programación también contempla una amplia oferta de talleres municipales, provinciales y privados, además de escuelas de tango que funcionan en la ciudad y permiten iniciarse en esta disciplina.

La apertura será el viernes en Espacio Duam, desde las 21 con entrada libre y gratuita. Las actividades del sábado y domingo se realizarán en Casino Magic, donde las entradas podrán adquirirse en puerta o de manera anticipada. El domingo 20, a las 21, se realizará el show de cierre en el salón Rainbow, una propuesta destinada también a quienes disfrutan del tango pero no bailan.

Cronograma de actividades:

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

APERTURA · MILONGA DE APERTURA

Centro de Convenciones Domuyo — Paseo de la Costa

21:00 a 1:30 h

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

ORQUESTA / MÚSICOS EN VIVO

Leandro Rodríguez

SHOW DE BAILARINES

Ruth Hernández y Diego Escobar

Ronda de maestros

MILONGA

DJ Damaris Aveiro

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

MILONGA DE GALA

Casino Magic Neuquén — Salón Rainbow

22:00 h

ENTRADA ARANCELADA

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