Aunque se conocía que la figura de X-Men Patrick Stewart estaba afectado por Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, en las últimas horas se filtró su certificado de defunción. El documento arrojó nuevos detalles sobre la verdadera causa de su muerte y sobre el tratamiento que recibieron sus restos.

De acuerdo con lo que publicó el medio TMZ, el documento especifica que Stewart tenía un trastorno neurocognitivo que le produjo un paro cardiopulmonar relacionado con la demencia.

La causa de la muerte

La enfermedad que sufría Stewart es una enfermedad neurodegenerativa que ataca directamente la memoria, el pensamiento y el movimiento. El certificado, emitido por el Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles, detalla que el paro cardiopulmonar fue uno de los factores registrados, junto con el trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy.

El dato inesperado: la cremación con agua

Además, el documento precisó la particular manera en la que sus restos fueron tratados una vez que Stewart murió. Le hicieron un procedimiento conocido como hidrólisis alcalina, que popularmente se llama "cremación con agua" o "cremación verde".

Se trata de un proceso que usa menos recursos que la cremación habitual y que se hace con agua y productos químicos. Según el sitio especializado Funeral Natural, la hidrólisis alcalina "es mucho más ecológica en comparación con la convencional que se hace en los hornos a gas o eléctricos". El proceso se realizó el 3 de noviembre.

La despedida

La pérdida de Patrick Stewart sigue generando conmoción entre los fanáticos de Star Trek y X-Men. El actor murió el 28 de octubre y la noticia se conoció a través de un emotivo comunicado que publicaron sus familiares en las redes del británico.

La figura de Marvel, de 86 años, pasó sus últimas horas en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny, después de un breve y conmovedor proceso marcado por la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", expresaron en las redes.

En la publicación también describieron cómo fueron los últimos momentos del actor, rodeado del afecto de sus allegados. "Estuvo contenido en el cálido abrazo de su familia y sus amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa clase de emoción profunda que solo él podía inspirar después de toda una vida de entrega a los demás", expresaron.

Y agregaron: "Siempre atesoraremos la serenidad y la paz reflejadas en su cara, un recuerdo perdurable de su gracia inquebrantable".