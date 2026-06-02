Wanda Nara y Maxi López lograron que una escena de ficción se convirtiera en tema de conversación inmediata. La expareja protagonizó un beso en Triángulo Amoroso, la serie vertical de Telefe en la que ambos juegan con su propia historia, y las imágenes no tardaron en encender las redes.

El momento llamó la atención por todo lo que arrastran detrás. Durante años, Wanda Nara y Maxi López estuvieron enfrentados por conflictos mediáticos, cruces públicos y diferencias familiares. Sin embargo, en el último tiempo reconstruyeron un vínculo mucho más cordial, principalmente por sus tres hijos, y esa nueva etapa ahora también tuvo su correlato en pantalla.

La ficción de Telefe propone una parodia de ese recorrido de amor, separación y escándalos que los tuvo como protagonistas durante mucho tiempo. Por eso, una de las grandes dudas era cómo iban a resolver las escenas románticas entre ellos, especialmente si el guion incluía un beso.

La respuesta llegó con una secuencia que sorprendió incluso a quienes venían siguiendo el proyecto. Maxi López y Wanda Nara compartieron una escena intensa, con tono de novela clásica, que muchos compararon con aquellas ficciones televisivas donde la tensión romántica explotaba frente a cámara. En Telefe acompañaron el video con una frase directa: "Un beso que fue mucho más que una escena para ambos".

El impacto no tuvo que ver solo con la ficción, sino con la historia real que rodea a los protagonistas. Verlos en una escena de ese tipo, después de tantos años de distancia y conflictos, generó una mezcla de sorpresa, humor y curiosidad entre los seguidores. Para muchos, el beso funcionó como una postal impensada de esta nueva convivencia pública entre ambos.

En redes, los comentarios aparecieron al instante. Algunos usuarios celebraron la buena onda entre los ex, otros se divirtieron con el tono exagerado de la escena y también hubo quienes hicieron referencia al pasado mediático que todavía rodea a Wanda Nara. Entre los mensajes más repetidos apareció uno con guiño incluido: "Me muerooooo, Wanda".

Así, Triángulo Amoroso consiguió instalar otra vez a Wanda Nara y Maxi López en una escena compartida, pero desde un lugar distinto. Ya no como protagonistas de una pelea interminable, sino como dos figuras que aceptaron jugar con su propia historia y convertir un beso de ficción en un fenómeno viral.