El conflicto entre Wanda Nara y Luli Oliver sumó un capítulo inesperado, esta vez con las hijas de la conductora en el medio. La exempleada expuso una deuda vinculada a las cuotas de socia de las menores en River y aseguró que la falta de pago habría generado una restricción para ingresar al club.

La información se conoció después de que Luli Oliver hablara en SQP y LAM sobre la situación que, según su versión, también la perjudica de manera directa. La joven explicó que figuraba como apoderada de las chicas en River, por lo que su propia cuenta habría quedado comprometida por una deuda superior al millón de pesos.

El dato más fuerte llegó cuando se habló de las consecuencias que tendría esa falta de pago. “Tienen prohibida la entrada a River. Es un escándalo”, señalaron al contar la información que habría acercado la exasistente, quien mantiene además un juicio laboral con Wanda Nara por una suma millonaria.

Lejos de quedarse en silencio, Wanda Nara respondió a través de mensajes enviados a Pilar Smith y buscó despegarse del reclamo. “La deuda es de Mauro. Ni idea. Él pagaba eso”, sostuvo la mediática, apuntando directamente contra Mauro Icardi y dejando en claro que, según su postura, ese gasto no estaba bajo su responsabilidad.

La conductora también aprovechó para cargar contra su exempleada y reavivar las acusaciones que ya había hecho en otro momento. “Esta chica me robó. Que agradezca que no la denuncié. El banco me notificó la tarjeta duplicada mía por ella con compras de muebles a su departamento nuevo. Mauro dejó deudas en todos lados”, lanzó, mezclando el reclamo del club con viejas internas laborales y familiares.

El descargo siguió con una referencia directa al juicio que todavía las enfrenta. “El contador le hizo la liquidación y ella pidió diez veces más, por eso estamos en juicio porque siempre ayudo y dono; pero a esta chorra, que encima no guardó privacidad de lo que era su trabajo, no le voy a pagar más de lo que corresponda. Una noche bajé al garaje y no estaba mi auto. Le tuve que pedir que no se lo lleve para irse de joda. Y así vi mil cosas”, escribió Wanda Nara.

En el cierre de su respuesta, la mediática volvió a insistir en que la deuda por actividades extraescolares correspondía al padre de las nenas. “Me robó arándanos, nueces y almendras. Y a Mauro le sumó una cuota de una actividad que no hacen más. Ni su trabajo hizo bien, porque ella debía dar de baja esta actividad en el club. Las actividades extra escolares son del papá, que también debe un montón de cosas”. Así, el reclamo por River terminó convertido en otro frente abierto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Luli Oliver.