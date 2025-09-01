Julio Bocca, reconocido bailarín y actual director del Ballet del Teatro Colón, lanzó un desafío que entusiasma a los amantes de la danza. El reto consiste en alcanzar el millón de seguidores en la página oficial del cuerpo estable para lograr que Marianela Núñez regrese a la emblemática sala porteña.

Marianela Núñez, una de las bailarinas más destacadas a nivel mundial, ha sido galardonada desde 2005 con el premio a “Mejor bailarina” otorgado por el Critics’ Circle National Dance Awards en múltiples ocasiones. Su última presentación en Buenos Aires generó un gran impacto, no solo entre los aficionados al ballet sino también en un público más amplio, provocando incluso una gran difusión y numerosos memes.

Desde su oficina en el Teatro Colón, Bocca compartió imágenes sentado frente a su computadora y expresó: “Estoy mirando las redes en la página oficial del Ballet del Teatro Colón y sólo tenemos 80 mil seguidores”. Con esta cifra en mente, planteó el desafío: “Así que espero y quiero ver si les interesa, hacer un desafío: en una semana o un poquito más, llegar al millón de seguidores”.

El director explicó la magnitud del objetivo y la recompensa que ello implicaría para los seguidores y amantes del ballet: “Sé que es una locura, pero en Argentina somos 47 millones, un millón no es nada y, si llegamos, traeré de nuevo a Marianela Núñez para la producción de Onegin, que empieza en octubre. Lo dejo en sus manos”.

Este llamado de Bocca pone en movimiento a la comunidad cultural y a los seguidores de Marianela Núñez, quienes ahora tienen un motivo extra para apoyar la página oficial del Ballet del Teatro Colón y esperar con expectativa una nueva presentación de la estrella del Royal Ballet en la capital argentina.