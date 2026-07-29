El presente sentimental de Felipe Fort atraviesa uno de sus mejores momentos. Luego de mantener un perfil bajo durante varios meses, el hijo de Ricardo Fort decidió compartir con sus seguidores las primeras imágenes junto a su nueva pareja, la modelo rusa Mary Di, con quien disfruta de unas vacaciones en España. Las publicaciones rápidamente captaron la atención de los usuarios y dejaron en evidencia el gran momento que atraviesa la pareja.

A pocos días de haber oficializado la relación, Felipe Fort volvió a utilizar sus redes sociales para mostrar nuevos momentos junto a Mary Di. Entre las imágenes más comentadas apareció una tierna postal en la que ella descansa sobre su espalda mientras ambos disfrutan de un momento de relax. Además, el joven publicó un video grabado en la playa donde se los observa besándose y abrazándose con total complicidad.

Por su parte, Mary Di también compartió ese contenido en sus historias de Instagram, alimentando aún más el interés por la relación. A partir de esas publicaciones, muchos comenzaron a preguntarse quién es la mujer que conquistó el corazón del heredero del imperio Fort y cuál es su historia antes de este romance que hoy ocupa titulares.

La joven nació en Rusia, trabaja como modelo y desde hace un tiempo reside en España. En su perfil de Instagram reúne más de cuatro mil seguidores, donde suele mostrar producciones fotográficas, campañas de moda y su participación en distintos desfiles. Hasta hace poco, sus publicaciones estaban enfocadas casi exclusivamente en su carrera profesional.

Sin embargo, hace apenas una semana, Mary Di sorprendió al abrir una ventana a su vida privada. Compartió un álbum de imágenes junto a Felipe Fort, donde ambos aparecen tomados de la mano durante un viaje en auto, disfrutando del paisaje frente al mar y recorriendo diferentes localidades del litoral mediterráneo, confirmando públicamente la relación.

La oficialización también generó repercusiones dentro de la familia. Días atrás, Felipe Fort publicó un carrusel con fotografías de sus vacaciones en España. En la primera imagen aparece abrazando a su novia, quien sostiene un enorme ramo de rosas rojas, mientras que otras postales muestran diferentes momentos de la escapada romántica.

Pero uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Marta Fort, hermana del joven empresario. La influencer dejó en evidencia que desconocía completamente el romance y escribió: "Me enteré igual que ustedes", una frase que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la familia.

Mientras tanto, Felipe Fort y Mary Di continúan compartiendo pequeños fragmentos de su historia de amor desde Europa. Las románticas publicaciones no solo reflejan el buen momento que viven juntos, sino que también despertaron una enorme curiosidad sobre la modelo rusa, que en pocos días pasó de ser una figura casi desconocida a convertirse en una de las protagonistas del mundo del espectáculo.

Así es el nuevo amor de Felipe Fort