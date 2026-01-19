Felipe Fort volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de compartir un video que despertó críticas y comentarios encontrados en redes sociales. El joven empresario se mostró manejando un auto de alta gama a gran velocidad por las calles de New York, en una grabación realizada por él mismo, apenas horas después del accidente de Marta Fort en la Ciudad de Buenos Aires.

El clip fue publicado en sus historias de Instagram y rápidamente comenzó a circular entre usuarios que cuestionaron la imprudencia de la acción. En las imágenes se lo ve a Felipe Fort conduciendo mientras se filma en modo selfie, una práctica riesgosa que suele generar rechazo por la falta de seguridad vial, más aún por el contexto familiar reciente.

Minutos antes de ese video, el heredero de Ricardo Fort había compartido otro posteo en el que se mostraba lavando su BMW negro, el vehículo de lujo con el que suele trasladarse durante sus estadías en los Estados Unidos. Esa seguidilla de publicaciones fue interpretada por muchos como una falta de registro del delicado momento.

La polémica se intensificó al conocerse que el video fue subido pocas horas después del accidente de Marta Fort en el barrio porteño de Belgrano. El sábado, la mediática atropelló a una mujer de 89 años en la intersección de Migueletes y Olleros, lo que generó la intervención inmediata del SAME.

Tras el hecho, comenzaron a circular distintas versiones sobre el estado de salud de las involucradas. En ese contexto, la aparición de Felipe Fort manejando a alta velocidad en New York no pasó desapercibida y fue duramente cuestionada por usuarios que reclamaron mayor responsabilidad.

En diálogo con TN Show, César Carozza, abogado de Marta Fort, llevó tranquilidad y explicó que tanto la conductora como la peatona se encuentran fuera de peligro. El letrado remarcó que se trató de un accidente de tránsito y que se actuó conforme a los protocolos habituales.

“La señora cruzó mal y Marta Fort venía circulando. Por una cuestión de precaución intervino el SAME y fue trasladada para una revisión médica”, detalló César Carozza, despejando versiones alarmistas sobre el episodio.

Además, el abogado señaló que Marta Fort ya se encuentra en su casa y que se iniciarán los trámites correspondientes. Mientras avanza el proceso legal, el video de Felipe Fort continúa generando debate y vuelve a instalar a la familia Fort en el centro de la agenda mediática.