El youtuber argentino Martín Cirio se convirtió en el centro de una intensa controversia tras emitir comentarios polémicos respecto al cuerpo de las cantantes Selena Gómez y Meghan Trainor durante una transmisión en vivo.

En el video, Cirio se refirió a los cambios físicos de Selena Gómez a lo largo del tiempo y a sus problemas de salud. Recordó: “Sé que no voy a recuperar el cuerpo de mis 20 años”, y añadió que en un momento la artista “estaba hinchada, parecía un sapo parado, con la cara como a punto de estallar. Y ahora mirá, con el cuerpito de los 20”.

Al ser cuestionado por un comentario que mencionaba que Selena padece lupus, el influencer puso en duda esa enfermedad y el uso del medicamento Ozempic para adelgazar. Dijo: “¿Lupus? Tenía lupus cuando estaba hinchada como un sapo, ¿y qué pasó? ¿Se le fue el lupus?”, generando una fuerte reacción negativa en redes.

La polémica no terminó allí, ya que Cirio también criticó a Meghan Trainor, cantante conocida por promover la aceptación corporal y que ha experimentado cambios en su peso. Sobre ella expresó: “Meghan Trainor debería llamarse Meghan Traidora o la gorda traidora”.

Estas declaraciones provocaron un enfrentamiento entre los seguidores de Martín Cirio, llamados “las tortugas”, y el fandom de Selena Gómez, que expresó indignación ante lo que calificaron como ataques injustificados y body shaming.

El impacto de la polémica trascendió fronteras y llegó a medios estadounidenses, donde se abrió un debate sobre los límites del humor y la crítica pública en relación a la imagen corporal de figuras públicas.