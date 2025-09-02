¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 02 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Se calienta el espectáculo

Martín Cirio desata polémica con duras críticas a Selena Gómez y Meghan Trainor

El youtuber argentino cuestionó el físico de Selena Gómez y sugirió que la cantante usó medicación para adelgazar. Además, tildó a Meghan Trainor de “gorda traidora”, generando un fuerte debate en redes sociales y medios internacionales.

Por Redacción

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 14:53
PUBLICIDAD
Martín Cirio se convirtió en el centro de una intensa controversia.

El youtuber argentino Martín Cirio se convirtió en el centro de una intensa controversia tras emitir comentarios polémicos respecto al cuerpo de las cantantes Selena Gómez y Meghan Trainor durante una transmisión en vivo.

En el video, Cirio se refirió a los cambios físicos de Selena Gómez a lo largo del tiempo y a sus problemas de salud. Recordó: “Sé que no voy a recuperar el cuerpo de mis 20 años”, y añadió que en un momento la artista “estaba hinchada, parecía un sapo parado, con la cara como a punto de estallar. Y ahora mirá, con el cuerpito de los 20”.

Al ser cuestionado por un comentario que mencionaba que Selena padece lupus, el influencer puso en duda esa enfermedad y el uso del medicamento Ozempic para adelgazar. Dijo: “¿Lupus? Tenía lupus cuando estaba hinchada como un sapo, ¿y qué pasó? ¿Se le fue el lupus?”, generando una fuerte reacción negativa en redes.

La polémica no terminó allí, ya que Cirio también criticó a Meghan Trainor, cantante conocida por promover la aceptación corporal y que ha experimentado cambios en su peso. Sobre ella expresó: “Meghan Trainor debería llamarse Meghan Traidora o la gorda traidora”.

Estas declaraciones provocaron un enfrentamiento entre los seguidores de Martín Cirio, llamados “las tortugas”, y el fandom de Selena Gómez, que expresó indignación ante lo que calificaron como ataques injustificados y body shaming.

El impacto de la polémica trascendió fronteras y llegó a medios estadounidenses, donde se abrió un debate sobre los límites del humor y la crítica pública en relación a la imagen corporal de figuras públicas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD