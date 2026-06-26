Grete Stern llega al MNBA Neuquén: inauguran una muestra gratuita de la pionera de la fotografía moderna

El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) Neuquén inaugura este viernes la exposición "Fotografías", de la destacada artista alemana Grete Stern, una de las figuras más influyentes de la fotografía moderna en la Argentina. En la previa de la apertura, la directora del museo, Natalia Michelini, y la integrante del área de Programación y Curaduría de Fundación Proa, Cecilia Jaime, compartieron detalles sobre la propuesta y el trabajo conjunto entre ambas instituciones.

En diálogo con La Segunda Mañana, el programa de AM550, la directora del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) Neuquén, Natalia Michelini, y la integrante del Departamento de Programación y Curaduría de Fundación Proa, Cecilia Jaime, presentaron la muestra "Fotografías", de la artista alemana Grete Stern, y explicaron por qué representa una oportunidad única para acercarse a una de las grandes referentes de la fotografía moderna.

Jaime destacó además que la obra de Grete Stern mantiene plena vigencia por su mirada estética, el lugar que ocupó como mujer dentro del arte en una época dominada por hombres y el valor documental de sus imágenes, que recuperan técnicas ancestrales e identidades culturales que hoy vuelven a cobrar protagonismo.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a redescubrir el legado de una de las grandes referentes de la fotografía moderna.

Por su parte, Michelini remarcó que la exposición podrá visitarse hasta el 30 de agosto, atravesando las vacaciones de invierno, y recordó que el ingreso será libre y gratuito. Además, informó que el museo ofrecerá visitas guiadas de martes a domingo, a las 12 y a las 18. La directora también valoró el trabajo articulado con Fundación Proa, una experiencia que, según señaló, fortalece el intercambio entre instituciones culturales y enriquece al equipo del museo mediante el trabajo conjunto con curadores y especialistas de otras ciudades.

Las fotografías de Grete Stern reflejan una mirada sensible sobre las comunidades y los paisajes del norte argentino.

Finalmente, ambas invitaron a la comunidad a recorrer la exposición y destacaron que, más allá del valor histórico de las imágenes, la propuesta ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el rol de la fotografía, la identidad y el patrimonio cultural desde una mirada contemporánea.

Mira la nota completa: