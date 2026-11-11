En medio de un delicado momento de salud de su pareja, la cual transita el tercer mes de su internación, Iliana Calabró compartió un emotivo saludo de cumpleaños para Luis Alberto De Stefano. Con un resumen de divertidos recuerdos, abrazos y risas, la actriz celebró a su novio y expresó todo su amor por él.

El saludo cargado de emoción

"Feliz cumpleaños Luis", escribió Calabró en sus historias de Instagram. Las emotivas palabras estaban acompañadas por un video musicalizado por el tema "Un año más de vida" del cantautor peruano Braulio.

En el clip se escucha la estrofa: "Especial. Un año más de vida. ¡Hey! Un brindis por tu historia. ¡Hey! Por cada lucha tuya, por cada pequeña victoria. ¡Ohhh!".

Además, las imágenes elegidas por Iliana reflejaban los viajes que la pareja realizó juntos. Desde paisajes con palmeras a escenas de relax al sol, Calabró y De Stefano compartieron valiosos momentos. Entre las fotos también se observaba un sensual momento en el que Luis sostenía a su pareja al tiempo que ella cantaba en vivo y se reclinaba hacia atrás.

Cómo sigue la recuperación

Semanas atrás, a casi dos meses de haber sido internado en terapia intensiva por una descompensación respiratoria, Luis Alberto De Stefano continúa su recuperación.

Su pareja contó que el empresario dejó atrás la instancia más crítica, aunque todavía debe atravesar una rehabilitación gradual tras la prolongada internación.

"Está delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso", dijo Calabró este domingo en Infama, por América TV. Según explicó, el cuadro se mantiene estable, pero la recuperación requiere tiempo.

La EPOC y la neumonía

De Stefano padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) desde hace años. Sufrió una neumonía que agravó sus problemas respiratorios previos. "Le agarró refuerte", relató la actriz sobre la complicación que derivó en la internación.

Calabró también vinculó las dificultades que enfrenta el empresario con su extenso antecedente como fumador. "Costaba mucho que dejase de fumar", señaló.

"Lo que le falta es paciencia"

Durante esta etapa, el principal desafío para De Stefano es sobrellevar la espera. "Lo que le falta es paciencia, porque se quiere ir. Entiendo, es una tortura", expresó Calabró.

La actriz fue prudente al referirse a la conciencia que tiene su pareja sobre la gravedad del episodio. "Espero que sí. Todos nos asustamos. Estuvo ahí, al borde, y todavía no es del todo consciente de todo lo que pasó", afirmó.

Cómo comenzó la internación

La salud de De Stefano se complicó a comienzos de agosto. Fue ingresado en la terapia intensiva del Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. En aquel momento, el periodista Pepe Ochoa informó que el empresario permanecía intubado y en estado delicado mientras el equipo médico buscaba estabilizarlo. Durante una gira teatral en Salta, Calabró reconoció en el programa Desenchufadas la dimensión del cuadro: "Estuvo a un paso de pasar al otro lado".

Quién es Luis Alberto De Stefano

De Stefano es empresario del rubro de la marmolería y tiene un local en Chacarita. Mantiene una relación con Calabró desde 2023 y ambos decidieron convivir dos meses después de conocerse. En enero de 2025, el empresario había sufrido otro incidente cuando una ambulancia lo embistió en Caballito, aunque entonces no tuvo heridas de gravedad.