EPOC: el tabaco sigue siendo la principal causa de enfermedad

Vivir con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) significa vivir con unos bronquios obstruidos que dificultan el paso del aire al organismo, es decir, que se respira peor. La primera causa, y casi la única, de la EPOC es el tabaco, hasta el punto que todos los neumólogos dicen que si no existiera el tabaco no existiría la EPOC.

La obstrucción de los bronquios en la EPOC es progresiva y, por lo tanto, hay muchos grados de EPOC, esto significa que un paciente diagnosticado de EPOC, si se cuida, puede tener una calidad de vida muy buena.

El 15 de noviembre es una fecha que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) como día mundial para tomar conciencia sobre dicha condición. Esta enfermedad es la tercera causa de muerte en el mundo. En Argentina más de dos millones de personas la padecen.

En el Servicio de Neumonología del Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón, se realiza el diagnóstico y tratamiento del EPOC. Los médicos Sergio Homann y Carolina Muñoz, quienes integran el servicio junto al neumonólogo Sebastián Blas Lamot, brindan recomendaciones e información acerca de esta afección que es muy sencilla de diagnosticar.

Sergio Homann, médico neumonólogo y Jefe del Servicio de Neumonología explicó “el punto principal es que el 80 por ciento de los pacientes que tienen diagnóstico de EPOC son fumadores, el tabaco sigue siendo en el día de hoy la principal causa de esta enfermedad y al ser la principal causa es prevenible, porque si no se fumara o dejara de fumar a tiempo no se desarrollaría la enfermedad” dice Homann y agrega “es tratable pero es crónica, es decir que ya no se puede curar”.

Además, Homann indicó que “el otro 20 por ciento puede ser por muchas etiologías, hay otras causas y en nuestra zona es relevante por la inhalación de humo de biomasa, gente que se calefacciona con leña en zonas rurales y la cordillera, esa gente puede desarrollar EPOC a pesar de que nunca fumó, por la inhalación de humo desde su infancia o adolescencia”. Y agregó que “hay otras causas también por ejemplo en pediatría se ve el EPOC pos infeccioso, son chicos que desarrollan la enfermedad por haber tenido una infección grave pulmonar, existe alguna causa congénita que es el déficit de alfa uno antitripsina que es una enzima, y las otras causas pueden ser exposiciones laborales a determinada polución ambiental”.

En relación a las estadísticas mundiales, Homann sostuvo que “el EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo, la primera son la enfermedades coronarias, segundas los accidentes cerebrovasculares y cuartas las infecciones respiratorias”.

Un diagnóstico sencillo y tratamiento

Según explicó Muñoz, “es fácil diagnosticar un paciente con EPOC, se le hace un estudio llamado espirometría, se lo conecta a un espirómetro y solo debe soplar y cuando lo hace podemos ver su limitación al flujo aéreo, la obstrucción bronquial”, y agrego que “una vez confirmado el EPOC se le realizan otros estudios de baja y alta complejidad para determinar el grado de severidad y el posible tratamiento”.

Por su parte, Homann sostuvo que “una vez diagnosticado el EPOC hay que comenzar lo antes posible con el tratamiento”. Precisó que “el principal tratamiento no es la medicación, sino sacarle la causa que lo originó, en el caso de los fumadores el tabaco, el abandono del tabaco es mejor que cualquier tratamiento que le demos al paciente”.