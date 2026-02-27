La salud de la madre de Marina Calabró encendió todas las alertas en las últimas horas luego de que trascendieran detalles preocupantes sobre su cuadro médico. Según revelaron en televisión, la situación fue delicada desde el primer momento y el panorama inicial no era alentador para la familia.

“Firmaron la autorización para internarla y el pronóstico era el peor, le dijeron que la obstrucción intestinal era muy grande y después descubrieron que todo tenía que ver una periocarditis, una inflamación de lo que recubre al corazón”, contaron al aire, dejando en claro que el diagnóstico cambió drásticamente con el correr de las horas.

El giro en la evaluación médica llevó algo de tranquilidad, aunque la incertidumbre continúa. La paciente logró ser estabilizada, pero permanece bajo estricta observación. El procedimiento más reciente fue una punción para analizar el origen preciso de la inflamación y determinar los pasos a seguir.

“Una vez que lograron estabilizarla le hicieron una punción y está esperando el resultado, por eso no le dan el alta. El miedo es que se agarre una infección intrahospitalaria”, detallaron, marcando la preocupación que existe por los riesgos propios de una internación prolongada.

En este contexto, Yanina Latorre se comunicó directamente con Marina Calabró para conocer cómo estaba atravesando la familia este momento tan sensible. La panelista compartió la charla y dio más precisiones sobre el estado actual.

“Me dijo que venía con dolores y desmayos. Ahora está estabilizada y mucho mejor, podrida de estar internada”, relató Yanina Latorre, llevando algo de alivio a quienes siguen de cerca la evolución del cuadro médico.

Si bien la mejoría es una buena señal, la familia espera con ansiedad los resultados de los estudios para descartar complicaciones mayores. La posibilidad de una infección intrahospitalaria es hoy una de las principales preocupaciones del entorno más íntimo.

Por ahora, Marina Calabró se mantiene enfocada en acompañar y transmitir tranquilidad, mientras aguardan definiciones médicas. El estado estable abre una ventana de esperanza, aunque las próximas horas serán claves para determinar cuándo podrá recibir el alta y continuar la recuperación en su casa.