Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos y esposo de Mariana Fabbiani, permanece internado en la clínica Fleni tras ser sometido a una cirugía para extirparle un nódulo de su cerebro.

En medio de la preocupación de la conductora, quien se ausentó de DDM durante toda la semana para acompañarlo, muchos se preguntan cómo comenzó su historia de amor, entre cámaras y estudios de grabación.

Un amor nacido en los pasillos de la TV

Fabbiani y Chihade se conocieron en 2006, cuando compartían el día a día en América TV. Ella se encontraba al frente de RSM (Resumen de los Medios) y él cumplía funciones gerenciales en la emisora.

Aquel punto de partida llegó poco después de que la conductora cerrara una etapa clave al divorciarse de Gastón Portal, su pareja durante diez años, con quien se había casado en 2003.

Con Chihade el ritmo fue vertiginoso. La convivencia no tardó en llegar, seguida por el nacimiento de Matilda en 2010 y la llegada de Máximo en 2014.

El trabajo compartido

Con los años, el aspecto afectivo y el profesional se fusionaron. Mediante Mandarina, la productora que encabeza Chihade, gestaron varios de los formatos más importantes de la carrera televisiva de Fabbiani, como El diario de Mariana y Mamushka.

"Me encanta trabajar con Mariano. Es un gran productor, un gran socio, una persona que siempre va para adelante, súper trabajador; tenemos una energía muy parecida, disfrutamos el trabajo de la misma manera. Los dos somos apasionados de lo que hacemos", comentó en varias oportunidades.

La conductora también detalló cómo manejan los límites cotidianos para preservar el vínculo. "Eso hace que nos respetemos mucho en nuestros roles, sin invadir el espacio del otro. En lo que es producción no me meto, pero opino desde el rol de conductora. Y opino bastante porque soy un poco molesta a veces. Y Mariano también respeta mi rol", explicó.

Las reglas para blindar la familia

Para proteger la vida familiar de las tensiones laborales, la pareja tiene reglas estrictas.

"Somos una pareja normal y discutimos, pero no en la mesa, por ejemplo. Las cosas que tienen que ver con el trabajo tratamos de arreglarlas en el ámbito laboral. Nuestros hijos tienen una edad en la que demandan muchísima atención", contó Fabbiani.

Según explicó, sería imposible imaginar una charla de trabajo con su hija al lado pidiendo jugar a las princesas. Esa separación de ámbitos les permitió sostener el vínculo durante casi dos décadas.

El mensaje que emocionó

Con un perfil mediático reservado, el productor hizo una excepción a finales de 2019. Al concluir una temporada clave de El Diario de Mariana, decidió dedicarle cálidas palabras al aire.

"Hola, mi amor. Acá estamos... llegamos al final de DDM. Me acuerdo cuando arrancamos el proyecto, te dije que sería bueno que dure dos años. Vos me miraste y me dijiste: 'Va a durar un poco más'. Y tenías razón, mi amor", recordó.

"Sos una enorme profesional. Tenés esa capacidad de expresión tremenda y, para mí, sos la mejor conductora de este país. Muchas gracias por estos siete años, por tu esfuerzo y dedicación. La mejor versión tuya la tengo en casa. Sin dudas, sos una madre impresionante. Tus hijos te aman, yo te amo con el alma", agregó.

Del lado de la conductora, las expresiones públicas de afecto suelen quedar reservadas para momentos especiales. En 2021, al celebrar un nuevo aniversario como pareja, le dijo: "¡Felices 15 años, Pipón! No sé cómo hicimos, pero acá estamos. ¡Mi gran cómplice en todo este maravilloso lío! Me hacés muy feliz. Te amo infinito".

El casamiento pendiente

Sobre formalizar legalmente la unión mediante el matrimonio, ambos señalaron que la libreta roja nunca ocupó un lugar prioritario en sus planes. Aunque la idea resurge por iniciativa de los chicos.

"Nunca fue una necesidad para nosotros. Enseguida ensamblamos como pareja, todo fluyó muy natural. Tenemos mucha confianza el uno en el otro. Pero Matilda tiene la fantasía del casamiento y por eso a veces lo pensamos", comentó Mariana.

"Quizá nos casemos cuando nuestros hijos también puedan ser grandes protagonistas de ese momento. Igual, yo ya me siento recontra casada, pero está bueno celebrar el amor", cerró.

La salud de Chihade

En las últimas horas se conoció la noticia de que Mariano Chihade había sido internado en la clínica Fleni e iba a ser sometido a una cirugía para extirparle un nódulo de su cerebro.

La operación se llevó a cabo con éxito esta mañana. "En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en Fleni, sede Belgrano. La cirugía se desarrolló sin complicaciones. Actualmente se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia", señala el parte difundido por Fleni Belgrano.