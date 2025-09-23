Claudio “Chiqui” Tapia cumplió 58 años y no pasó desapercibido. El mandamás del fútbol argentino eligió Miami para celebrar y lo hizo rodeado de la mejor compañía: Lionel Messi, Rodrigo de Paul y su hermano Matías Tapia, presidente de Barracas Central, estuvieron entre los invitados de lujo de la velada.

La celebración se destacó por su mezcla de afecto y poder: tortas de chocolate, globos, flores y una cena exclusiva que reunió a amigos, familiares y figuras del fútbol nacional e internacional. Además, el presidente de la AFA recibió saludos de Alejandro Domínguez, Gianni Infantino y de clubes como Argentinos Juniors, Instituto y San Miguel.

En sus redes sociales, Chiqui Tapia agradeció el cariño recibido: “A mi familia, amigos, clubes, dirigentes, asociaciones y a toda la gente, muchas gracias por haberse tomado un minuto para saludarme por mi cumpleaños y brindarme tanto cariño. Terminando el día de la mejor manera; los quiero mucho a todos”.

Una celebración que combinó fútbol, poder y buena energía, dejando claro que, más allá de los títulos y las decisiones en la AFA, Tapia sabe cómo festejar a lo grande rodeado de los suyos y de las figuras que mueven la pelota en Argentina.