El ex relacionista público Leonardo Cohen Arazi, quien cumplía prisión domiciliaria por abusos sexuales en perjuicio de futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente, murió este jueves. Fue hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo, según confirmaron las autoridades.

La condena y el juicio abreviado

Cohen Arazi fue encontrado sin vida poco después de haber pactado una pena de diez años durante un juicio abreviado, que le permitía, además, atender un comercio de su propiedad.

La causa se había iniciado en 2018 tras la denuncia por captación y corrupción de jóvenes futbolistas alojados en la pensión del club de Avellaneda. La investigación derivó luego en la condena de seis personas por prostitución de menores.

Murió Leonardo Cohen Arazi, vinculado a abusos en las inferiores de Independiente

En ese marco, el tribunal comprobó agresiones a 15 futbolistas juveniles a cambio de dinero, ropa deportiva y celulares. La Justicia también condenó al ex árbitro Martín Bustos y a otros cuatro implicados a doce años de cárcel.

Quién era Cohen Arazi

Cohen Arazi trabajó durante muchos años como relacionista público en varios locales bailables del centro porteño. Gracias a esa actividad se vinculó con distintas figuras del espectáculo y llegó a ser representante de Ricardo Fort.

Poco antes de que salieran a la luz los casos en Independiente, la ex modelo Natacha Jaitt, ya fallecida, había revelado en un programa televisivo la existencia de una red de pedofilia en los clubes de fútbol, aunque su denuncia mediática no tuvo eco.