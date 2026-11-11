La Justicia Federal de Bariloche rechazó el pedido de la defensa de Konstantin Rudnev para suspender una nueva internación. El ciudadano ruso está imputado por presunta trata de personas y su estado de salud volvió a quedar en el centro de la discusión judicial. El juez federal de garantías Leandro Gómez Constenla mantuvo la medida y ordenó gestionar una cama en un hospital público de alta complejidad.

El planteo fue presentado por el abogado Martín Luis Sarubbi, quien aportó estudios realizados durante la internación de Rudnev en la Clínica Monte Grande. La defensa pidió que el Cuerpo Médico Forense (CMF) evaluara esos resultados antes de ordenar otro traslado. Sin embargo, el magistrado consideró que la documentación no modificaba los fundamentos de su resolución del 29 de octubre, que había quedado firme porque no fue apelada.

La decisión generó nuevos cuestionamientos de Tamara Rudneva, esposa del imputado. "Konstantin ya estuvo internado y se realizó los estudios en la Clínica Monte Grande. La defensa presentó los resultados y el juez los incorporó al expediente. Sin embargo, rechazó el pedido de suspender la internación y ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que garantice una cama para Konstantin en un hospital público de alta complejidad", sostuvo. El Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner, de Cañuelas, ya había informado que no podía recibirlo por falta de camas y limitaciones operativas, entre ellas dificultades para garantizar la custodia policial y realizar algunos estudios neurológicos.

Los informes médicos incorporados al expediente describen un cuadro complejo. Una poligrafía respiratoria nocturna registró una saturación promedio de oxígeno del 89%, con un mínimo del 78%. Durante el 77% del tiempo analizado, el paciente presentó niveles inferiores al 90%. El estudio advirtió sobre una hipoxemia nocturna severa. También se detectaron enfisema pulmonar, alteraciones ventilatorias graves y debilidad muscular. El 4 de noviembre, un especialista indicó un equipo domiciliario de ventilación no invasiva BiPAP.

A las complicaciones respiratorias se suman problemas neurológicos y cardiovasculares. Los estudios describieron una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, una enfermedad autoinmunitaria que afecta los nervios periféricos y provoca pérdida de fuerza y autonomía. Los médicos señalaron que Rudnev necesita ayuda de terceros para las actividades básicas y asistencia permanente. En el plano cardíaco, se confirmó hipertensión persistente y cardiopatía hipertensiva con daño crónico. El 29 de octubre había sido internado luego de registrar una presión arterial de 210/120.

"Konstantin fue evaluado por tres neurólogos independientes y por un neurólogo del Cuerpo Médico Forense. Los cuatro coincidieron en que Konstantin no puede desenvolverse por sí solo en las actividades de la vida diaria y necesita la asistencia de terceros", afirmó Rudneva. También recordó que el organismo oficial concluyó que su esposo no reúne las condiciones físicas para permanecer alojado en una cárcel. La defensa, además, aseguró que intentó conseguir una cama en los hospitales Fernández, Italiano y Británico, sin éxito, y que la familia ofreció alternativas privadas para completar los estudios.

El conflicto sanitario se sumó a otro cuestionamiento de la familia por la situación de Elena Makarova, identificada como presunta víctima en la causa. Rudneva sostuvo que la mujer pidió declarar a través de sus abogados y que tanto los imputados como sus defensores solicitaron que pudiera ser escuchada y responder preguntas de la defensa. "A la luz de estas dos decisiones, vale la pena preguntar con qué independencia el nuevo juez de garantías está evaluando la posición de la Fiscalía y los planteos de la defensa", cuestionó.