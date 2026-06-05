Este viernes, la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari conmocionó a los amantes de la música en general. Las redes sociales se colmaron de mensajes de condolencias y reconocimiento para con el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y, en particular, uno de los mensajes más emotivos provino de una de las cuentas que más comparte información y curiosidades de Soda Stereo y Gustavo Cerati: Flaco Stereo.

¡Vamos las bandas!

A comienzos de los 80, en el plano musical, dos bandas acaparaban la atención de millones de argentinos. Por un lado, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda que desde La Plata fundaron Carlos Alberto "Indio" Solari y el eximio guitarrista Eduardo Federico "Skay" Beilinson​. Por el otro, Soda Stereo, el power trío que Gustavo Cerati, Héctor Zeta Bosio y Charl Alberti formaron desde la Ciudad de la Furia.

Como en toda disciplina artística, las pasiones del público brotaban desmesuradas. Y también la grieta: muchos fans de una banda veían en los de la otra como algo antagónico. Al menos así se vivía durante los recitales y los cánticos populares.

El posteo de Flaco Stereo para homenajear al Indio Solari - Foto: Captura X

Para cerrar la grieta

Conocida la triste noticia de la muerte de Solari, Flaco Stereo, la cuenta que desde 2008 fundó y administra Adrián Buono, buscó ponerle fin a esa histórica grieta. Desde la red social X no sólo le dedicó unas emotivas palabras al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sino que además reprodujo el posteo que éste le había dedicado a Gustavo Cerati el día de su muerte.

"Hoy lamentablemente falleció Indio Solari y el rock argentino vuelve a estar de luto, otro gran artista que se fue de gira, y a modo de homenaje queremos recordar las palabras que él le dedicó a Gustavo Cerati el día de su fallecimiento en 2014. Gracias y hasta siempre INDIO", escribió @flacostereo. Para acompañar sus palabras adjuntó una foto del texto que el Indio Solario le había dedicado al líder de Soda.