Penélope Cruz y Javier Bardem presentaron "Búnker", su nueva película juntos, en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Terminaron protagonizando uno de los momentos más destacados de la semana. Recibieron la mayor ovación hasta el momento por su labor en el film dirigido por Florian Zeller.

La pareja española había acaparado el centro de las miradas antes de la proyección. El arribo a la ciudad italiana y la alfombra roja ya generaban expectativa. Pero la recepción que tuvo la presentación superó las expectativas: casi 16 minutos de aplausos que emocionaron a ambas estrellas en la sala.

Entre lágrimas, la actriz agradeció al público y recibió un beso en la mejilla de su esposo. La película se convirtió hasta el momento en la producción que recibió la ovación más prolongada de esta edición del festival.

La trama de "Búnker"

En la ficción, Cruz y Bardem interpretan a un matrimonio que atraviesa una profunda crisis. El actor encarna a Miguel, un prestigioso arquitecto que recibe un encargo para la construcción de un búnker por parte de un multimillonario. Lo que en un principio aparece como una importante oportunidad laboral comienza a modificar su vida personal. El proyecto ocupa cada vez más espacio en su vida.

Bardem y Penélope Cruz recibieron la mayor ovación del Festival de Venecia

Cruz interpreta a su esposa, quien cuestiona el cambio de actitud de su marido. A partir de esa situación, la película aborda cuestiones relacionadas con el aislamiento, el poder, el dinero y los vínculos personales. El elenco se completa con Patrick Schwarzenegger, Paul Dano y Stephen Graham.

Una pareja con historia en el cine

Bardem y Cruz están casados desde 2010. Volvieron a compartir pantalla después de coprotagonizar películas como "Jamón, jamón", "Vicky Cristina Barcelona" y "Pablo Escobar: la traición". Durante su paso por Venecia, la actriz aseguró que entre ambos existe "un buen equilibrio entre lo personal y lo profesional". Explicó que no buscan trabajar juntos de manera permanente.

En la conferencia de prensa, la conversación también giró alrededor de algunos de los temas que atraviesan la película. Cruz se refirió a la concentración de poder y manifestó su preocupación por la influencia que pueden ejercer sobre la sociedad aquellas personas que acumulan enormes fortunas. Bardem, por su parte, defendió el derecho de los artistas a expresar públicamente sus opiniones políticas. Sostuvo que quienes forman parte del mundo del cine tienen, como cualquier ciudadano, libertad para pronunciarse.

Dos carreras consagradas

El actor de 57 años y su mujer, de 52, ya habían coincidido en el Festival de Cannes, aunque con películas diferentes. Bardem formó parte del elenco de "El ser querido", donde interpreta a un padre autoritario. Cruz protagonizó "La bola negra", film en el que encarna a una cantante de cabaret.

Tanto Cruz como Bardem cuentan con un premio Oscar en sus respectivas carreras. Ambos en la categoría de mejor interpretación de reparto. La actriz también fue reconocida en Venecia con la Copa Volpi por su trabajo en "Madres paralelas", la película de 2021 dirigida por Pedro Almodóvar. Bardem obtuvo el máximo reconocimiento en Venecia por sus interpretaciones en "Antes que anochezca", en 2000, y "Mar adentro", en 2004. Un doble triunfo que es un logro alcanzado por un grupo reducido de intérpretes.