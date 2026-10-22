Jimena Barón compartió un emotivo video junto a su hijo Momo. La publicación se volvió viral en redes sociales. La cantante celebró con alegría la noticia de que su hijo entró al colegio secundario.

"No lo puedo creer. Te amo, Momo. Estoy muy orgullosa de vos y tus logros, hijo", expresó la artista.

"Próxima parada: el secundario"

"Gracias a la abuela que lo ayudó a estudiar para que rinda bien. Y a mis infaltables extorsiones y amenazas con no comprarle las cosas que quiere, que nunca fallan. Síganme para más tips sobre crianza respetuosa", agregó entre risas.

Jimena Barón celebró el ingreso de su hijo Momo al secundario

El momento del abrazo

En el video, La Cobra mostró cómo le comunicó la noticia a Momo. "¿En serio? ¿Entré?", preguntó el adolescente, completamente perplejo. Luego se fundió en un fuerte abrazo con su mamá. "Muy bien mi vida, te felicito", le dijo Jimena con orgullo.

La reacción de los seguidores

Los comentarios de los seguidores de Barón no tardaron en llegar. "¡Felicitaciones, Momo!", "me acuerdo de cuando era un chiquito que apenas sabía decir 'mamá'", "esta es mi familia favorita de Internet" y "mi hobby es llorar con los videos de Momo" fueron algunas de las reacciones.