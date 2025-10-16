La detención de Joel Ojeda, conocido por su participación en Gran Hermano, sorprendió al mundo del espectáculo luego de que se confirmara su arresto por promocionar sitios de apuestas ilegales en línea. La noticia fue difundida por el periodista Ángel de Brito a través de su cuenta en la red social «X».

De Brito detalló que Ojeda fue detenido en la madrugada en el barrio de Muñiz, partido de San Miguel, en un operativo conjunto llevado a cabo por la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI local. El exconcursante ya había sido notificado hace cinco meses en la sede de Lotería, pero pese a esas advertencias continuó con la promoción de estos juegos ilegales en sus perfiles digitales.

El periodista resaltó que la cantidad de seguidores que posee Ojeda fue un factor clave para ordenar su captura. Explicó: «En este tipo de plataformas ilegales pueden ingresar menores de edad, y el detenido, utilizando su reconocimiento mediático, tenía llegada a más de 460.000 seguidores».

Durante el allanamiento en el domicilio de Ojeda se incautaron sumas de dinero en efectivo y computadoras que serán sometidas a peritajes para profundizar la investigación. Además, las autoridades bloquearon alrededor de 2300 perfiles y publicaciones relacionadas con la promoción de apuestas ilegales, y enviaron cerca de 100 cartas documento para frenar esta actividad.

Qué dijo su ex pareja Catalina Goristidi

En medio de esta situación judicial, Joel Ojeda generó polémica al responder en su perfil oficial de «X» a comentarios de Catalina Gorostidi, su ex pareja. Ojeda escribió: «La gente que es feliz: no rompe las pelotas», a lo que la pediatra replicó: «¡Entonces claramente vos no sos feliz! Sos un pelo…», lo que provocó preocupación entre los usuarios.

Además, el detenido acusó a Gorostidi de mantener un vínculo violento durante su relación y afirmó: «Te cansaste de ser violenta en la relación y ahora lo seguís siendo 6 meses después. Qué pena». Esta disputa se enmarca en rumores de infidelidades que habrían derivado en la separación de la pareja.

Joel Ojeda detenido por casinos online ilegales

En una entrevista concedida a un medio, Ojeda relató: «Después de ese día en el stream no volví a tener contacto de ningún tipo con ella y espero no tenerlo tampoco. Lo único que quiero es que me deje hacer el duelo por la muerte de mi papá tranquilo». A su vez, dejó claro que no desea continuar hablando del tema y advirtió: «No me interesa ya seguir con el tema, pero realmente ya no tengo más paciencia y no voy a seguir permitiendo que siga amedrentándome. Tuve suficiente paciencia y corazón para no seguir generándole más problemas de los que ya tiene, pero ya no voy a permitir el acoso».