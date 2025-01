Por qué Joel Ojeda dejó a Cata Gorostidi: el fuerte descargo del ex Gran Hermano

Los ex GH dieron por terminado su noviazgo.

Los ex GH, Catalina Gorostidi y Joel Ojeda, anunciaron su separación en las redes sociales, a cinco meses de haberse puesto de novios. En este sentido, los ex participantes del reality habían quedado envueltos en una polémica por maltrato animal días atrás, por lo que rápidamente se hicieron decenas de especulaciones sobre el final de la pareja, por lo que el azafato decidió postear un comunicado, dejando en claro que no tiene nada en contra de Cata.

Específicamente, Cata había explicado que ella era muy celosa de Joel, lo cual había desembocado en varias peleas entre ellos, como así también la decisión de él de seguir por caminos separados, pero muchos no lo creyeron.

“Con muchísimo dolor, tristeza e impotencia, lo único que voy a decir es que probablemente tomé una de las mejores decisiones de mi vida”, arrancó Joel desde X, para luego dedicarle un párrafo especial a LAM: "A la gente de LAM quiero que sepan que el que la cuidó con la separación y con sus razones fui yo, no ella. Jamás hubiera salido en su programa de 2 puntos de rating a contar nada en pleno duelo de una separación”.

Acto seguido le habló a su ex: “Y a vos Cata, de todo corazón, te deseo todo lo mejor que esta vida te pueda dar. Gracias por todas las cosas hermosas que vivimos juntos. Siempre vas a tener un lugarcito en mi corazón. Gracias a todos por sus hermosos mensajes de apoyo”.

Sin embargo, esta aclaración sobre recibió muchas más críticas, por lo cual Joel volvió a usar sus redes para confesar que aún está enamorado de Cata. “Che, ¡cortenla! Estamos destruidos los dos. Todos ustedes vieron las cosas lindas porque se las compartimos siempre... A Cata la adoro, vivimos cosas muy hermosas juntos. Siempre fue muy compañera y muy atenta. Es una excelente persona. Yo sigo enamorado de ella y me parte al medio terminar esta relación, pero es por el bien de los dos”.

Por su parte, Catalina compartió un video en sus historias en el que dejó en claro los motivos por los que Joel terminó con la pareja. “Estoy muy triste. La separación con Joel es una de las cosas más duras que tuve que atravesar. No soy víctima de nada, sino que fui muy celosa en esta relación, muy hincha pelota. A veces, cuando las parejas no funcionan duele mucho porque habíamos apostado una vida juntos. Quiero decirle que lo voy a amar con toda mi alma siempre, él siempre estuvo en todos mis logros, las pelotudeces que dicen de los alquileres u otras cosas, siempre compartimos todo, ambos tenemos trabajos y lo voy a querer por siempre”.

“Él es una gran persona. Ojalá que todos puedan tener a alguien como él en su vida. Por mi parte, estoy destruida y sé que él también. Gracias por todos los mensajes. No tiene la culpa de nada, no hubo cuernos, sino que simplemente fueron desacuerdos de pareja”, cerró la ex "hermanita".