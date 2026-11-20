José Luis Choque quedó eliminado en el Repechaje de Cuestión de Peso. La decisión tomó por sorpresa al participante, que no esperaba el veredicto del público.

El conductor Mario Massaccesi fue el encargado de anunciar la noticia durante la emisión. Antes de dar a conocer el nombre, explicó cómo estaba compuesto el grupo que competía por un lugar en el programa.

La previa del anuncio

"Quiero un panorama de los que todavía quedan en carrera para el repechaje", pidió Massaccesi antes de revelar la decisión del público. "Son ocho de todos los que vinieron. Solo hay cuatro lugares libres, salvo que mañana en la eliminación se vaya alguien, que también es una posibilidad. Y ahora se va achicando cada vez más el círculo", recordó.

Luego adelantó cómo seguiría la gala. "Alguien abandona el repechaje ahora y Muma tiene el sobre", anunció, en referencia al sobre con los resultados.

El momento de la eliminación

"Quizás mañana se libera un sillón más y entonces en vez de entrar cuatro, entran cinco. Pero ahora alguien abandona el repechaje por decisión de la gente", adelantó el conductor.

"Es el menos votado por el 7% de los votos. Abandona el repechaje en este momento Choque, el tercero menos votado", reveló. La reacción del participante fue de sorpresa. No esperaba quedar afuera en esa instancia y lo dejó ver en su gesto y en sus palabras.

Su respuesta

Mario quiso saber si Choque seguiría yendo a la clínica y el participante respondió afirmativamente. "Sí, sí, como siempre. Por ahora estoy bien. Voy bien. Así que nada, a ponerle más ganas", dijo, todavía sorprendido por la decisión del público.

"Te despedimos con este aplauso", cerró el conductor. El participante se retiró del repechaje con la promesa de continuar su tratamiento por fuera del programa.

El contexto del repechaje

El repechaje de Cuestión de Peso reúne a participantes de distintas etapas que buscan volver al programa. En esta instancia, el público tiene un rol central: sus votos definen quiénes continúan y quiénes quedan afuera.

En esta oportunidad, ocho participantes competían por cuatro lugares disponibles. La salida de Choque con el 7% de los votos lo dejó como el tercero menos votado de la ronda, lo que marcó su despedida del certamen.