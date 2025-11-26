El regreso de Walter Alfa Santiago a la televisión no podía pasar inadvertido, y su debut en Cuestión de Peso confirmó exactamente eso. Con la impronta que lo volvió uno de los personajes más intensos de Gran Hermano 2022-23, el mediático se sumó al ciclo de Eltrece con una meta clara: bajar diez kilos en apenas un mes para llegar preparado a su estreno teatral en Mar del Plata. Pero lo que más ruido generó fueron sus confesiones, ya que blanqueó que tiene una adicción que le pesará a la hora de cumplir el objetivo.

Apenas pisó el estudio, Walter Alfa Santiago mostró una determinación que sorprendió incluso al equipo profesional del programa. Su presentación, lejos de ser tímida, fue una declaración de intenciones: “Me voy a poner fuerte, voy a mejorar todo lo que es el organismo, la alimentación, la respiración y dentro de un mes van a ver a un Alfa nuevo”, anunció frente a Mario Massaccesi. Enseguida agregó un diagnóstico propio sobre su último año: “Cuando salí de GH perdí la rutina del gimnasio. Entre cenas, fiestas y viajes… subí de peso”.

El tono se volvió más personal cuando llegó el turno de hablar de obstáculos. Ahí Alfa no dudó en admitir cuál será su desafío más grande durante el tratamiento: el café. “Se complica dejar el café, porque soy adicto. Debo tomar, sin exagerar, unos 15 cafés por día”, confesó sin filtro, desatando la sorpresa inmediata en el estudio.

Pero la entrevista tenía guardado un giro inesperado. Fiel a su estilo provocador, Alfa avanzó un paso más y soltó una declaración que dejó atónitos a los especialistas. “Me activa sexualmente el café. Es un viagrazo el café. Es cierto, el café es excitante”, afirmó, generando una mezcla de risas, incomodidad profesional y comentarios en redes que no tardaron en multiplicarse.

Ya en la balanza, Walter Alfa Santiago marcó 119,1 kilos. Lejos de dramatizar, optó por un recurso humorístico para aliviar la tensión: “Me sorprende lo que pesa la ropa… los anillos, las pulseras, el jean es pesado”, bromeó mientras el panel explicaba los pasos que deberá seguir durante el mes de trabajo.

El objetivo que se puso es ambicioso —diez kilos en cuatro semanas—, y los especialistas fueron claros al respecto. Sergio Verón advirtió que lo saludable sería bajar “de a un kilo por semana”, aunque admitió que, con exigencia, podrían lograrse “dos kilos por semana”. Alfa, como era de esperar, no bajó el tono de su entusiasmo: “Si me cuido, bajo. Estoy convencido de que puedo”.

Entre sinceridad extrema, humor y declaraciones que rápidamente se volvieron virales, el debut de Alfa dejó todo planteado para su nueva etapa. Ahora queda por ver si la disciplina le gana al café… o si el café sigue ganándole a él.