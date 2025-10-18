Qué fue de la vida de Luisito Zerda de Cuestión de Peso: así está hoy

Luisito Zerda, recordado por su carisma y simpatía en Cuestión de Peso, volvió a estar en el centro de la atención mediática gracias a una historia que combina esfuerzo, humor y superación personal. Su paso por el programa dejó una huella en el público, y hoy demuestra que la transformación puede ir más allá de lo físico.

Años después de su participación televisiva, Luisito Zerda decidió reinventarse por completo. Actualmente, atiende un pequeño puesto de comidas rápidas en Villa Luzuriaga, donde recibe a vecinos y clientes con una sonrisa que refleja su espíritu positivo y resiliente. Su puesto se encuentra en la esquina de Cristianía y Algarrobo, un punto que ya se convirtió en un lugar de encuentro para quienes lo recuerdan del programa.

En una reciente entrevista, Luisito Zerda compartió con humor la paradoja de su presente: “Después de todo el esfuerzo que hice para perder peso, terminé vendiendo panchos y hamburguesas”, contó entre risas. Sin embargo, dejó claro que su prioridad sigue siendo mantener un estilo de vida saludable mientras desarrolla su emprendimiento.

Para lograrlo, Luisito Zerda mantiene hábitos que le permiten equilibrar su alimentación y cuidar su salud. “Me traigo mi comida, preparo ensaladas o pechuga a la plancha. Incluso cocino acá mismo cuando tengo tiempo. Lo importante es no perder el foco”, explicó con sinceridad.

Además, continúa en contacto con su nutricionista y con el doctor Spadafora, quienes lo acompañaron durante su tratamiento en televisión y que siguen brindándole orientación en su día a día. Este apoyo profesional ha sido clave para sostener su progreso y hábitos saludables.

El afecto del público sigue siendo una constante en su vida. Luisito Zerda recibe saludos, mensajes y hasta ayuda económica de seguidores que se autodenominan “las mamis de TikTok”, quienes colaboran con su emprendimiento mediante transferencias por billetera virtual. “Es increíble el amor que me dan. Me emociona saber que todavía se acuerdan de mí”, confesó.

Más allá de lo físico, Luisito Zerda reflexiona sobre los cambios que atravesó: “Bajar de peso no es solo adelgazar, es cambiar la cabeza, las relaciones y la forma de ver la vida. Te sentís libre, te animás a cosas que antes no hacías. Es un cambio total”, afirmó con entusiasmo.

Hoy, Luisito Zerda representa un ejemplo de perseverancia y reinvención. Su historia demuestra que, con disciplina y actitud positiva, es posible reconstruir la vida, mantener la salud y, al mismo tiempo, seguir generando sonrisas en quienes lo rodean.

