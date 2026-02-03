La presencia de Nicki Nicole en los Grammy 2026 marcó un nuevo hito en su carrera internacional, pero también la dejó en el centro de una polémica inesperada. Lo que debía ser una noche de celebración terminó derivando en una ola de críticas en redes sociales a partir de un video recortado que se viralizó pocas horas después de la ceremonia.

El fragmento mostraba a Nicki Nicole conversando distendidamente con Billie Eilish durante la entrega de premios. En el intercambio se hacía referencia a un meme argentino que suele comparar a ambas artistas, lo que fue interpretado de forma maliciosa por algunos usuarios en X. Desde allí surgieron acusaciones que señalaban a la cantante rosarina por “creerse” comparable con la estrella estadounidense.

Ante la viralización y el crecimiento del hate, Nicki Nicole decidió salir a aclarar la situación desde sus propias redes sociales. Visiblemente afectada, pidió que dejaran de atacarla por interpretaciones falsas y remarcó que en ningún momento se comparó con Billie Eilish, sino que la felicitó por su premio, expresó admiración y hasta la invitó a conocer la Argentina.

Lejos de calmarse, la situación abrió un debate más profundo. Horas después, la artista publicó un descargo más extenso donde contó cómo vivió su paso por los Grammy atravesada por comentarios crueles. Allí habló de críticas a su presencia, a su forma de hablar y a su merecimiento de estar en un evento de ese nivel.

Con un tono honesto, Nicki Nicole puso en palabras el impacto emocional que generan los ataques constantes. Reconoció que intentó disfrutar la experiencia, pero que leer mensajes que descalifican de manera permanente termina afectando incluso a quienes están acostumbrados a la exposición pública.

El mensaje tuvo una repercusión inmediata y sumó apoyos de colegas del medio. Una de las respuestas más contundentes fue la de Lali Espósito, quien decidió manifestarse públicamente con una reflexión que combinó empatía y análisis social sobre el clima de época.

En su mensaje, Lali Espósito destacó la humanidad como una forma de rebeldía frente al odio y defendió a Nicki Nicole por representarse a sí misma sin intentar encajar en moldes ajenos. Además, celebró su presencia en los Grammy 2026 y le envió un mensaje directo de cariño y respaldo.

Para cerrar, Lali Espósito citó a Bad Bunny, reciente ganador del Grammy a Mejor Álbum del Año, con una frase que resonó fuerte en redes: el odio solo se potencia con más odio, y lo único verdaderamente poderoso es el amor. Un gesto que acompañó a Nicki Nicole y volvió a poner en discusión el nivel de violencia digital que atraviesa la escena pública.