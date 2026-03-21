En medio de un gran presente personal y profesional, Ricardo Darín volvió a ser noticia, esta vez por sus declaraciones sobre el fenómeno de Gran Hermano. El actor, que recientemente se convirtió en abuelo, fue consultado por la posibilidad de ingresar al reality y no dudó en responder con su estilo frontal.

Todo ocurrió durante una entrevista con el programa Puro Show, donde también estaba presente Andrea Pietra. La pregunta surgió a partir de la participación de Andrea del Boca en un formato similar, lo que generó debate en el ambiente artístico.

La primera en tomar la palabra fue Andrea Pietra, quien marcó su postura con claridad: “No ingresaría a un reality, pero me parece bien, porque cada uno puede hacer lo que quiere”. Su respuesta dejó abierta la puerta a la libertad individual dentro del medio.

Sin embargo, fue Ricardo Darín quien se llevó toda la atención con una frase contundente que rápidamente se viralizó: “Sí, por supuesto, cada uno tiene la libertad de hacer lo que considera necesario. Yo no ingresaría, por el momento no... me pegaría un corchazo”.

De esta manera, el actor dejó en claro que, si bien respeta las decisiones de colegas como Andrea del Boca, no se siente identificado con ese tipo de formatos televisivos. Su comentario generó repercusión en redes y volvió a instalar el debate sobre los realities.

Más allá de esta declaración, Ricardo Darín atraviesa un momento muy especial en su vida personal tras el nacimiento de su nieto Dante, hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó. El actor se mostró emocionado al hablar de esta nueva etapa.

“Son cosas que... es como caminar y mascar chicle”, expresó entre risas al describir cómo combina su carrera con su rol de abuelo. Aunque aseguró que ya asumió este nuevo lugar, reconoció que todavía no pudo disfrutarlo plenamente.

Finalmente, recordó el instante en que conoció al bebé: “Lo conocí en el mismo instante en que salían del parto... lo más fuerte que sentí fue verlo a él como padre”. Así, entre emociones familiares y definiciones tajantes, Ricardo Darín volvió a demostrar por qué es una de las voces más respetadas del espectáculo.