Pedro Alfonso llegó a Carlos Paz listo para instalarse de lleno en la temporada teatral, pero el primer episodio que vivió en la casa que alquiló estuvo lejos del trabajo y cerca de una verdadera escena de rescate. Apenas cruzó la puerta, algo en la pileta llamó su atención y, sin imaginarlo, terminó protagonizando un momento que generó curiosidad, sorpresa y hasta cierta tensión entre quienes vieron el video.

Todo se conoció a partir de lo que contaron en Puro Show, donde explicaron que el productor se encontró con un búho atrapado en el agua. La descripción de la situación ya generaba inquietud y Matías Vázquez relató: “No es joda. Llega a esa casa y se encuentra con un búho en la piscina”. Desde ese instante, el misterio pasó a ser doble: qué le había ocurrido al animal y si todavía podía salvarse.

En el programa detallaron que Pedro Alfonso reaccionó de inmediato, aun con sus propios miedos. “Pedro Alfonso sorprendió porque llegó a Carlos Paz e hizo una obra de bien. Salvó a un búho que se estaba ahogando en la pileta de su casa”, revelaron, mientras otro de los presentes advertía con cierto temor popular: “No escuches esto. El búho en el campo dicen que anuncia la muerte”. Entre bromas y supersticiones, la historia seguía sumando intriga.

El video que el actor subió a sus redes terminó de aclarar la secuencia y, al mismo tiempo, la volvió más impactante. Él mismo contó: “Cuando estoy recorriendo veo que en la pileta algo estaba flotando. Me acerco y me doy cuenta que era un búho. Me dio mucha pena pensar hace cuánto que estaba muerto ahí en la pileta, pobrecito. Pero de repente veo que su patita se mueve”. Ese pequeño gesto fue lo que cambió todo.

A partir de allí, explicó paso a paso cómo actuó para sacarlo del agua: “Entonces empiezo a buscar un sacahoja, algo. No encuentro, voy a buscar la pala. Lo saco. ‘Te voy a ayudar, no me ataques, por favor’. Lo ayudé. Está vivo. Mirá esos rojitos”. Y, en paralelo, confesó su fobia: “Tengo como una fobia con las palomas, búhos, lechuzas, murciélagos, ni hablar”.

Siguiendo indicaciones de Paula Chaves, Pedro Alfonso intentó que el animal se recupere: “Paula me manda algo que había investigado. Entonces le pongo una toallita, con muchas ganas de ayudar, pero con mis miedos. Y de repente, el grito. ¿Estará llamando a sus amigos, estará insultando?”. Luego contó cómo lo resguardó hasta el día siguiente: “Entonces le pongo una toallita, lo meto en una caja, le doy calor, lo dejo en la parrilla y me voy a dormir. Al otro día me levanto, voy a ver y la caja estaba abierta y se había ido. Eso era una buena noticia”.

Para cerrar, mostró en el patio a otros búhos que rondaban el lugar y dejó una reflexión cargada de emoción: “Me dio pena que no se despida de mí. Enfrente están ellos tres. Siento que uno de ellos es a quien le salvé la vida. Yo sé que va a volver. Vos hubieses hecho lo mismo por mí. Para mí fue muy emocionante”. Un episodio simple y, a la vez, lleno de tensión, que terminó con final feliz y una historia que todavía despierta intriga entre quienes la vieron.