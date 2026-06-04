A 11 años de la primera convocatoria de Ni Una Menos, miles de personas volvieron a llenar las calles de distintos puntos del país para exigir justicia y reclamar medidas concretas contra la violencia de género. La movilización de este año estuvo marcada por la conmoción generada por los asesinatos de Agostina Vega y Dulce Candia, dos casos que despertaron una fuerte reacción social.

La concentración principal tuvo lugar en Plaza de Mayo, donde organizaciones, familiares de víctimas, activistas y ciudadanos se reunieron para hacer oír su voz. La jornada se desarrolló de manera pacífica, con carteles, banderas y mensajes que apuntaron a mantener vigente el reclamo por una sociedad libre de violencia hacia las mujeres.

En la previa de la marcha, varias figuras del espectáculo manifestaron públicamente su apoyo a la convocatoria. Entre ellas estuvieron Lali Espósito y Tini Stoessel, quienes utilizaron sus redes sociales para difundir el mensaje y acompañar la iniciativa que cada año reúne a miles de personas.

Sin embargo, una de las escenas que más repercusión tuvo ocurrió durante una cobertura en vivo de TN. Allí, mientras una cronista entrevistaba a una niña presente en la manifestación, Leticia Brédice apareció inesperadamente en cámara y decidió intervenir para dejar un mensaje cargado de emoción.

Visiblemente afectada por los recientes hechos de violencia, la actriz tomó la palabra y expresó: “Hace 11 años que estamos acá, por favor que nos escuchen. 11 años. Estamos en el velorio de Agostina”. Sus palabras rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales y generaron una fuerte repercusión entre los presentes.

Tras ese primer mensaje, Leticia Brédice hizo una pausa y pidió que la atención volviera a la menor que estaba siendo entrevistada. “Perdón, que siga la nena hablando, que es ella la que tiene que hablar, que nos escuchen”, agregó la artista, remarcando la importancia de escuchar a las nuevas generaciones.

Leticia Brédice y sus palabras en la marcha de Ni una menos

La intervención de la actriz reflejó el clima de dolor y preocupación que atravesó la movilización. Muchos asistentes coincidieron en señalar que, después de más de una década de marchas y reclamos, aún persiste la necesidad de respuestas más efectivas frente a la violencia de género.

La nueva edición de Ni Una Menos volvió a demostrar la capacidad de convocatoria del movimiento y la vigencia de un pedido que continúa atravesando a la sociedad. En ese contexto, el mensaje de Leticia Brédice se transformó en una de las imágenes más representativas de una jornada marcada por la memoria, el reclamo de justicia y la búsqueda de cambios profundos.