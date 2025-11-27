El reencuentro de Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos para los fanáticos de Nueve Reinas. Los tres actores volvieron a pisar las mismas locaciones donde, hace 25 años, rodaron escenas que hoy forman parte de la historia grande del cine argentino. La química entre ellos apareció intacta, inmediata, como si el tiempo no hubiera pasado.

Apenas se vieron, surgieron las primeras bromas, anécdotas cruzadas y ese clima de camaradería que marcó el rodaje original. Caminaron los pasillos del emblemático hotel de Puerto Madero, recordaron marcas de escena y repitieron frases que ya quedaron en el imaginario popular. El video del encuentro muestra risas sinceras, abrazos espontáneos y una nostalgia luminosa que contagia.

La recorrida no fue solo un homenaje visual: los actores se detuvieron en detalles mínimos —un gesto, un plano, una improvisación— que, contados en primera persona, recuperan el espíritu artesanal con el que trabajaba Fabián Bielinsky. Ese tono íntimo y relajado hace que el reencuentro funcione casi como una pequeña cápsula de tiempo donde la película vuelve a respirarse.

El impacto emocional también estuvo presente. Volver a los escenarios originales significó reencontrarse con el recuerdo de Bielinsky, cuya ausencia se siente tanto en la industria como en cada relato del trío. Entre chistes y memorias, la emoción aparece en pequeñas pausas, miradas cómplices y silencios que dicen más que cualquier descripción técnica.

El reencuentro forma parte de Nueve Auras, el nuevo documental que repasa la obra del director y reconstruye su método creativo. La película propone un viaje cronológico: desde sus primeros pasos como asistente hasta la precisión quirúrgica con la que encaró Nueve Reinas y El Aura. El material incluye testimonios de actores, técnicos y familiares que añaden capas más sensibles a su legado.

Además del recorrido por las locaciones, el documental muestra cómo Bielinsky concebía cada plano como una pieza de relojería: sin improvisación, sin azar, con una obsesión por el detalle que hoy lo ubica en un lugar único dentro del cine nacional. La película devela también el esfuerzo físico y emocional que implicó su trabajo, especialmente durante la filmación de El Aura.

El reencuentro de Darín, Pauls y Brédice termina funcionando como un puente entre épocas: una celebración del cine que marcó a toda una generación y un recordatorio del talento monumental de Bielinsky. Volver a esas escenas, 25 años después, confirma que Nueve Reinas no solo envejeció bien: se convirtió en una obra inmortal que todavía emociona, fascina y une.