La confesión de Leticia Brédice sobre lo que sentía previo a grabar una escena de sexo

Leticia Brédice cuenta con una basta experiencia en todos los rubros de la actuación, por lo que es una voz más que autorizada para hablar sobre las distintas escenas que llevan a cabo los actores con naturalidad. En esta sintonía, ventiló cuáles son las sensaciones que experimentó en su primera escena de sexo y cuáles son las preocupaciones que existen habitualmente.

Con los años, la experiencia sirve para aprender cómo experimentar distintas situaciones que pueden volverse problemáticas. En este sentido, Leticia Brédice visitó el programa de Ángel de Brito en Bondi Live y habló sobre las escenas más hot que se ven en películas y series.

Al hablar de este tema, reveló cuáles eran sus sensaciones y lo mucho que sufrió durante sus inicios por tener que hacer éstas: “La primera escena de sexo, yo tenía tanto miedo con el cuerpo, porque eran los 90, ahora también sigue pasando. Yo dije, ¿cómo hago?”.

Fue así cómo reveló que los complejos con su cuerpo se hicieron presente y destacó que es algo común en el rubro, ya que en la actualidad se mantiene esto: “¿Sabes que pisé 45 kilos para hacer esa escena? Imaginate el tema con el cuerpo que teníamos las mujeres, y lo seguimos teniendo”.

Pero ante los problemas que se hacían presentes, encontró la solución de la mano de su compañero. “Para hacer la escena, la directora estaba muy nerviosa, y Juan Cruz dijo, pone dos cámaras, nos tiramos de costado, damos la vuelta”, marcó sobre cómo lograron sacar a delante esta situación. Tanto es así que destacó: “Fue un escenón”.

A lo que el conductor también valoró el rol del actor para que no se sienta incómoda: “Te resolvió Juan Cruz”. Y ella contó todo lo que vivía en los minutos previos: “Me lo resolvió Juan Cruz. Yo, aparte, hacía el ejercicio de estar desnuda delante de los técnicos para que se me vaya la vergüenza, para que se me vaya el pudor”. A lo De Brito cerró con una broma para distender el ambiente y olvidar lo malo de lo que le tocó vivir: “¿Te desnudabas cuánto? ¿Una hora antes?”.