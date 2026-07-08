El escenario de Ámbito Histrión de Neuquén recibirá el próximo viernes 10 de julio, a las 21.30, el estreno de "Granujas. ¿Qué hiciste para terminar acá?", una comedia que combina humor, humanidad y situaciones cotidianas para retratar a personajes que por distintas razones, quedaron al margen.

Cristian Cardozo, director, actor y productor de la obra, brindó detalles del estreno durante una entrevista en el programa "La noche cae, la radio se enciende", por AM550.

La obra, escrita por Cecilia Propato y dirigida por Cristian Cardozo, reúne en escena a Ariel Azcurra, Cristian Cardozo, Verónica Falik y Rocío Serendi, quienes interpretan a cuatro desconocidos que comparten una misma espera. A medida que transcurre el tiempo, las historias personales comienzan a cruzarse, dando lugar a momentos de humor, emoción y reflexión.

En diálogo con "La noche cae, la radio se enciende", el programa que se transmite por AM550, Cristian Cardozo, actor y productor de "Granujas", contó que la obra propone una mirada cercana sobre personas que muchas veces pasan desapercibidas. "La historia habla de quienes fueron empujados por la vida y de quienes, en algún momento, también eligieron quedarse al costado del camino. Es una comedia, pero también invita a pensar y a reconocerse en esos personajes", explicó.

Cuatro personajes, una misma espera y muchas historias por contar son el punto de partida de la nueva comedia que llega a los escenarios neuquinos.

El espectáculo se presenta como una propuesta donde el humor es el vehículo para abordar temas profundos sin perder la cercanía con el público. Bajo la premisa de que "no estamos tan lejos", la obra busca que los espectadores se identifiquen con las vivencias de sus protagonistas. La puesta cuenta además con escenografía y dirección de actores de Fernando Ávila, iluminación y técnica de Mariana Scialpi, mientras que la fotografía y el diseño gráfico estuvieron a cargo del propio Cristian Cardozo. El estreno será en Ámbito Histrión, ubicado en Chubut 240 de la ciudad de Neuquén, el viernes 10 de julio a las 21.30.