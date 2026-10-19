La convivencia de MasterChef Celebrity también tiene sus cruces fuera de la cocina, y Lizy Tagliani decidió contarlos al aire. Durante la gala de última chance, le advirtió a Wanda Nara que el grupo de WhatsApp de los participantes acumulaba reclamos. Una invitación de Luck Ra para ver el estreno terminó exponiendo las diferencias entre compañeros.

“Wanda, hay quilombos en el grupo”, lanzó Lizy Tagliani, y la conductora quiso saber más. Luck Ra había propuesto reunirse en su casa para mirar el debut y compartir un asado, pero no recibió a ninguno de sus compañeros. El episodio se sumó a otro malestar que ya había llevado a Hernán Coronel, líder de Mala Fama, a abandonar el chat.

El músico explicó que compartía invitaciones a sus shows y videos que casi no obtenían reacciones. “Me fui porque yo mucho no interactuaba y por ahí subía alguna invitación, algún video y casi nadie me daba bola”, contó en SQP. La diferencia con la atención que recibían otros mensajes terminó de convencerlo: “Ni un corazoncito, un dedito me ponían. Entonces ya fue, me rajé”.

Sobre la invitación de Luck Ra, sus compañeros plantearon un problema de horarios. Edith Hermida aseguró: “Yo le avisé. Yo me moría de ganas de conocer la casa de Luck Ra”. La China Ansa señaló que el aviso había llegado apenas una hora antes, y Marta Fort coincidió: “Invitó a las ocho de la noche y la gente tiene otros planes”.

Sebastián Presta también sostuvo que la propuesta se había hecho sobre la hora. Diego Ramos, en cambio, aclaró que sí había dado una respuesta positiva: “Yo fui el único que dije: ‘Ay, yo voy’. Pero nadie me contestó”. Así, entre las explicaciones apareció un matiz: nadie había ido, aunque al menos uno había aceptado la invitación.

Pero el encuentro frustrado no era la única queja. Lizy Tagliani también mencionó un cruce entre Pablo Giralt y La China Ansa por la frecuencia de los mensajes del periodista. Según relató la humorista, a su compañera le resultaban insistentes esas intervenciones y Giralt se había angustiado con las discusiones.

Ansa pidió bajar el tono y recordó que todos tenían otras ocupaciones, además de contestar el grupo. Wanda reparó en lo pronto que habían surgido los desacuerdos: el programa llevaba apenas unas semanas y el chat ya tenía un integrante menos.