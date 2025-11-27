La preocupación por Lowrdez Fernández creció en las últimas semanas, sobre todo después de que la artista de Bandana confirmara que debía atravesar una cirugía mayor por los fuertes dolores que venía arrastrando. El cuadro ginecológico, que incluía múltiples miomas y un quiste avanzado, obligó a sus médicos a tomar una decisión inmediata. Finalmente, la intervención se realizó este miércoles por la tarde.

La operación, más extensa de lo previsto, implicó la extracción del útero y de los ovarios para evitar futuras complicaciones. Lowrdez había suspendido incluso su visita a LAM por la ansiedad que le generaba enfrentar esta situación de salud, ya que prefirió prepararse para entrar a quirófano. Tras más de dos horas de trabajo médico, su familia confirmó que todo salió según lo indicado y que la cantante logró estabilizarse rápidamente.

La encargada de llevar tranquilidad fue Mabel, su mamá, quien habló en Desayuno Americano horas después de la cirugía. “Lowrdez salió de la operación, por supuesto está dolorida pero está con calmantes. Fue una operación bastante rápida porque en dos horas ya estaba en el dormitorio”, aseguró, dejando en claro que los pasos más críticos ya habían sido superados.

Mabel también detalló por qué la intervención se volvió urgente. “Le hacen una operación casi no programada porque tenía un quiste muy grande a punto de partida del ovario, se lo sacan y ahí descubren todo el útero muy agrandado, con múltiples miomas”, explicó, describiendo un cuadro que avanzaba silenciosamente y que hacía cada vez más difícil su día a día.

La madre de la cantante agregó que la inflamación derivada de los miomas había generado comentarios injustos sobre su figura. “Eso provocó que en los comentarios de los shows dijeran que estaba gorda… pero realmente estaba muy inflamada”, señaló, recordando que Lowrdez siguió cumpliendo con sus presentaciones aun con dolor y malestar constante.

Según contó la familia, la artista podría recibir el alta en los próximos días y continuará la recuperación en la casa de una amiga, donde tendrá acompañamiento cercano. El objetivo ahora es atravesar el postoperatorio sin sobresaltos y retomar sus actividades de forma gradual, respetando los tiempos que demande su cuerpo después de una cirugía tan compleja.

Desde la cuenta oficial de Lowrdez también enviaron un mensaje a sus seguidores para agradecer el apoyo recibido. Allí informaron que “Lowrdez está cursando el postoperatorio en buena evolución, se realizó la cirugía que estaba planificada”, confirmando que la evolución es positiva y que el cariño del público fue un sostén clave en estas horas difíciles.