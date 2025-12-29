A dos meses de la detención de su expareja, acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, Lowrdez Fernández volvió a encender señales de alarma con un video que publicó en sus redes sociales. La ex integrante de Bandana se mostró atravesando una profunda crisis emocional tras la muerte de una amiga muy cercana, un hecho que impactó de lleno en su estado anímico y despertó preocupación entre sus seguidores.

El dolor que atraviesa la cantante quedó expuesto en varias historias de Instagram, donde apareció completamente quebrada, llorando sin consuelo y con dificultades para expresarse. La situación se da en un contexto personal complejo para Lowrdez Fernández, marcado por conflictos judiciales, exposición mediática y un proceso emocional que, según su entorno, viene siendo muy frágil.

El tema fue abordado en Lape Club Social, el programa que conduce Sergio Lapegüe, donde Paula Varela puso al aire los videos que la artista compartió el último fin de semana. Allí, la panelista explicó que la muerte de Ariana Falcó Aureli, guitarrista y artista, fue el detonante de esta fuerte reacción emocional.

“Falleció una amiga de Lowrdez. Ariana Falcó Aureli era artista, guitarrista. A partir de esto, Lowrdez hizo un par de historias y preocupa cómo se la ve”, expresó Paula Varela al presentar el material, que rápidamente generó impacto tanto en el estudio como en el público que seguía el programa.

En las imágenes, Lowrdez Fernández aparece devastada, con un llanto incontenible y frases entrecortadas. “Era amiga nuestra”, se le escucha decir en uno de los momentos más duros del video, dejando en evidencia el vínculo profundo que tenía con la artista fallecida y el golpe emocional que significó su partida.

Ante la creciente preocupación por su bienestar físico, mental y emocional, el programa se comunicó en vivo con Mabel, la mamá de Lowrdez Fernández, quien habló sin filtros sobre la crisis que atraviesa su hija y sobre la posibilidad de recaídas en este momento tan sensible.

“Ella tiene mucha angustia, por eso tiene que tener otro tipo de tratamiento. La última recaída de Lowrdez no la sé, porque son intermitentes”, explicó Mabel, aportando un panorama sincero sobre la complejidad del proceso que vive la cantante.

Sin embargo, también destacó el profesionalismo de su hija y recordó su última aparición pública: “Cuando hizo el show de Bandana estaba perfecta, impecable, porque tenía un compromiso con sus compañeras”. Sobre el impacto final de la muerte de Ariana Falcó Aureli, concluyó: “El domingo fue el velatorio de esta chica. Yo les dije a las amigas que se iba a derrumbar, y se derrumbó”.