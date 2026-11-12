Lucía Zicos vuelve a Neuquén y dirigirá un concierto con solistas de la Orquesta Sinfónica

La directora de orquesta Lucía Zicos estará al frente de la Orquesta Sinfónica del Neuquén este viernes 13 de noviembre, en un concierto que reunirá obras de Aleksandr Borodín, Johann Sebastian Bach y Emilie Mayer. La presentación comenzará a las 21 en el Cine Teatro Español, con un programa que propone un recorrido por distintos paisajes musicales y recupera la obra de una compositora que alcanzó reconocimiento en el siglo XIX y luego quedó relegada.

Zicos llega a Neuquén con una trayectoria que incluye presentaciones en escenarios de Argentina y otros países. Es doctora en Música por la Universidad Católica Argentina, dirigió en el Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata, y estuvo al frente de formaciones en Inglaterra, Bulgaria, México y otros destinos. También fue asistente de dirección de la Orquesta Académica del Teatro Colón y directora titular de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires.

Su vínculo con la región tiene una historia de más de 15 años. Durante ese tiempo visitó Neuquén una o dos veces por año para trabajar con la Orquesta Infantojuvenil de Cuerdas de Cutral Co, donde desarrolla talleres de formación y acompaña a chicos y jóvenes en el aprendizaje musical.

“Me encuentro con un grupo de chicos, de jóvenes, que hacen algo maravilloso: focalizan su atención y sus energías en hacer música en grupo, en equipo”, explicó en diálogo con La noche cae, la radio se enciende por AM550. Para la directora, la experiencia de tocar en una orquesta va más allá de aprender a ejecutar un instrumento. También permite comprender el valor del esfuerzo compartido y la construcción de un objetivo común.

El concierto recorrerá paisajes musicales y recuperará una obra del siglo XIX

La presentación comenzará con En las estepas del Asia Central, de Aleksandr Borodín. La composición describe un paisaje a través de los sonidos y representa el encuentro de dos caravanas, una rusa y otra oriental. Zicos explicó que la obra utiliza diferentes melodías e instrumentos para recrear ese cruce de culturas.

La directora argentina Lucía Zicos trabajará con músicos de la Orquesta Sinfónica del Neuquén en un repertorio que combina obras del siglo XIX y del período barroco.

“Va contando toda esta historia a través de los colores musicales”, señaló sobre la pieza. También destacó los recursos que utiliza Borodín para transmitir sensaciones, como el frío de las estepas, el movimiento de los caballos y la aparición de melodías con características rusas y orientales.

Luego llegará el Concierto para violín y oboe BWV 1060R, de Johann Sebastian Bach. Los solistas serán Mauricio Aramayo, en violín, y Pablo Ramírez, en oboe, ambos integrantes de la Orquesta Sinfónica del Neuquén.

Para Zicos, esta parte del programa tiene un valor especial porque permite que los propios músicos de la formación ocupen el lugar de solistas. “Es la parte más genuina de una orquesta: cuando sus compañeros acompañan a sus propios colegas”, explicó.

El cierre estará dedicado a la Sinfonía n.º 7 en fa menor, de Emilie Mayer. La compositora alemana fue muy reconocida durante su época, pero su música quedó prácticamente olvidada y recién en los últimos años comenzó a recuperar espacio en las salas de concierto.

Mayer llegó a ser conocida como la “Beethoven femenina” por las características de su escritura musical. Zicos consideró que interpretar esta obra representa una oportunidad para acercar al público una composición que no forma parte del repertorio habitual. “Hay que reconstruirla, darle vida y hacer que en los oídos de quienes están alrededor nuestro empiece a sonar esa música”, sostuvo.

La directora también planteó la importancia de recuperar las creaciones de mujeres que durante mucho tiempo quedaron fuera de los principales circuitos musicales. “Ahora viene un momento de hacer justicia con esa situación”, afirmó, y señaló que esa tarea también involucra a los directores varones.

Zicos destacó el trabajo colectivo y el lugar de las mujeres en la dirección orquestal

La historia de la directora con la música comenzó cuando tenía cuatro años. En su casa escuchaba folclore argentino, con artistas como Mercedes Sosa, Los Trovadores, Los Chalchaleros y Carlos Di Fulvio. La guitarra de este último despertó su interés por estudiar música, aunque con el tiempo encontró otra vocación.

A los seis años ingresó al Instituto de Música de Avellaneda, donde comenzó a leer y escribir partituras antes de aprender a hacerlo con palabras. Primero estudió guitarra, después se acercó al violín y más tarde a la viola. Al conocer los ensayos de la orquesta sinfónica, decidió que quería dirigir una formación completa.

“Me pasaba por el teatro y allí ensayaba la orquesta sinfónica. Cuando vi la sinfónica dije: ‘Esto está espectacular. Yo quiero tocar acá’”, recordó.

En su recorrido también tuvo que atravesar prejuicios sobre una profesión que durante mucho tiempo estuvo asociada a los varones. En la facultad, contó, eran pocas las mujeres que estudiaban dirección y todavía menos las que lograban trabajar profesionalmente al frente de una orquesta.

Aunque reconoció que el panorama cambió, advirtió que todavía existen diferencias en los espacios de mayor reconocimiento. Hay muchas mujeres que dirigen orquestas infantojuveniles y formaciones vinculadas con la enseñanza, pero su presencia sigue siendo menor en las orquestas profesionales, como titulares o responsables de la programación.

Zicos también habló sobre la importancia de disfrutar el camino profesional y no quedar atrapada en la autoexigencia. “La madurez emocional es algo que en el conservatorio y en la facultad no se trabaja”, reflexionó. Para ella, el éxito no consiste solamente en alcanzar objetivos, sino también en poder disfrutarlos: “Tiene que ser con disfrute. Si no es con disfrute, hay que buscar por otro lado”.

El concierto en Neuquén permitirá reencontrar a la directora con músicos con quienes compartió otras etapas de su carrera y acercará al público obras de distintas épocas. Las entradas generales cuestan $25.000 y las destinadas a jubilados, $20.000. Se venden exclusivamente en la boletería del Cine Teatro Español, de lunes a viernes, de 8:30 a 21. La presentación es organizada por la Fundación Banco Provincia del Neuquén, con el acompañamiento del Gobierno provincial y el Banco Provincia del Neuquén (BPN), y será transmitida por RTN.