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ESPAÑA SINFÓNICA

Neuquén será escenario de un espectáculo que reúne música sinfónica y danza española

La Fundación BPN y la Asociación Española organizan dos presentaciones en el Cine Teatro Español, con la participación de la Orquesta Sinfónica del Neuquén.

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Por Sabrina Morales
Lunes, 26 de octubre de 2026 a las 11:32
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El Cine Teatro Español recibirá dos presentaciones de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, con obras de Manuel de Falla, Georges Bizet y otros referentes de la música clásica.

La música española tendrá un espacio destacado en la agenda cultural de Neuquén con la presentación de “España Sinfónica”, un concierto que reunirá a la Orquesta Sinfónica del Neuquén y al Ballet de la Asociación Española. La propuesta incluirá composiciones clásicas, zarzuelas y expresiones de danza.

El espectáculo se realizará el 30 y 31 de octubre, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén. La organización estará a cargo de la Fundación BPN y la Asociación Española de Socorros Mutuos, con el acompañamiento del Gobierno provincial y el Banco Provincia del Neuquén.

Grandes obras del repertorio español

La presentación estará dirigida por el maestro Andrés Tolcachir, junto con la participación del ballet conducido por Silvia Seisdedos. El repertorio permitirá conocer diferentes expresiones de la música española, desde composiciones vinculadas al teatro musical hasta obras del repertorio sinfónico.

El programa incluirá piezas de Federico Moreno Torroba, Gerónimo Giménez, Tomás Bretón, Reveriano Soutullo y Juan Vert. Entre las obras previstas se encuentran fragmentos de Luisa FernandaLa boda de Luis AlonsoLa Dolores y La leyenda del beso.

Dos funciones en el Cine Teatro Español

La programación también rendirá homenaje a Manuel de Falla, en el marco del aniversario de su nacimiento y fallecimiento. A sus composiciones se sumarán fragmentos de Carmen, de Georges Bizet, y del Capricho español, de Nikolái Rimski-Kórsakov.

Las entradas cuestan 40.000 pesos y pueden adquirirse en la boletería del Cine Teatro Español, ubicado en Avenida Argentina 235. La atención habitual es de lunes a viernes de 8.30 a 21, mientras que el sábado 31 comenzará a las 18.

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