La previa de la histórica visita del Papa León XIV a Luján tuvo un momento musical que emocionó a miles de personas. Luciano Pereyra se presentó frente a una multitud y eligió interpretar “Sólo le pido a Dios”, el emblemático tema de León Gieco, en una actuación que rápidamente se convirtió en uno de los episodios más destacados de la jornada.

El cantante, nacido en esa misma ciudad, fue parte de las actividades organizadas antes de la misa que el Sumo Pontífice encabezará frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Con el templo como escenario de fondo, el músico compartió una versión muy especial de la canción y logró que los presentes se sumaran a su interpretación.

La elección del tema no fue casual. La composición de León Gieco tiene un significado particular en la carrera de Pereyra, ya que hace 26 años tuvo la oportunidad de cantársela al papa Juan Pablo II, durante el Jubileo de los Jóvenes celebrado en Roma. Ahora, más de dos décadas después, volvió a protagonizar una experiencia similar, esta vez en su propia ciudad.

Antes de comenzar, el artista se mostró visiblemente movilizado y explicó el sentido de aquella elección: “Tuve la posibilidad de cantar esta canción hace 26 años, con este mensaje de paz, amor y unión, hoy en día para todos los argentinos. Cantemos todos juntos esta canción que se llama ‘Solo le pido a Dios’”, expresó, con lágrimas en los ojos.

La presentación también incluyó otras canciones de su repertorio. Durante su participación en la vigilia, Luciano Pereyra interpretó “Si no es contigo” y “Seré”, dos temas que completaron su paso por el escenario montado para acompañar la espera de la celebración religiosa.

La repercusión de la actuación estuvo atravesada por ese antecedente y por el contexto de la visita papal. León XIV llegó a Luján para encabezar una de las celebraciones centrales de su paso por la Argentina, en una jornada que convocó a fieles de distintos puntos del país. La música de Pereyra acompañó la espera y aportó un momento de encuentro colectivo.

´La emocionante presentación de Luciano Pereyra

Además de su vínculo con la música, el intérprete había contado días antes cuánto significaba para él esta convocatoria. No solamente por la posibilidad de volver a cantarle a un Papa, sino también porque tendría lugar en la ciudad donde nació y construyó sus primeros pasos.

Así, Luciano Pereyra volvió a unir dos momentos muy importantes de su historia personal y artística, con una canción que lleva más de dos décadas acompañándolo. Su interpretación de “Sólo le pido a Dios” quedó como una de las postales musicales de la jornada y tuvo un significado especial por el recuerdo de su encuentro con Juan Pablo II.