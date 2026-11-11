León XIV en la Basílica de Luján: acampan a la espera de la llegada del Papa

Miles de fieles de distintos puntos de la Argentina y de países vecinos comenzaron a pasar la noche en las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a la espera de la misa que el papa León XIV celebrará este miércoles 11 de noviembre, en el cierre de su visita pastoral al país.

La vigilia comenzó este martes y transformó los alrededores del santuario en un campamento multitudinario. Familias, jóvenes y delegaciones parroquiales llegaron con carpas, mantas, reposeras y termos para conseguir un lugar desde donde participar de la última gran celebración del Pontífice en territorio argentino.

El encuentro está previsto para las 10 de la mañana, frente a la Basílica. Antes, León XIV recorrerá en papamóvil la avenida Nuestra Señora de Luján para saludar a los peregrinos. La convocatoria podría reunir a más de un millón de personas, aunque las estimaciones difundidas por distintas autoridades y medios presentan diferencias.

Luján se prepara para una vigilia multitudinaria

La apertura de los Patios de la Basílica y de la denominada Zona 0, durante la tarde del martes, marcó el comienzo de la concentración de peregrinos.

Desde entonces, se multiplicaron los grupos que llegaron para instalarse en los espacios habilitados. La escena estuvo protagonizada por familias, comunidades religiosas y jóvenes que organizaron su espera con elementos para pasar la noche a la intemperie.

La expectativa por la misa se trasladó a Luján después de las actividades que León XIV desarrolló en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires. La visita al santuario mariano representa uno de los momentos centrales de su recorrido pastoral por la Argentina.

Durante la jornada también se proyectaron en pantallas gigantes imágenes del encuentro del Papa con los jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde se había congregado otra multitud.

Cómo será la última misa de León XIV en la Argentina

La programación del miércoles 11 comenzará durante las primeras horas de la mañana con distintas propuestas culturales y religiosas.

Entre las actividades anunciadas se encuentran:

La presentación del Ballet Sumampa.

La actuación del músico Luciano Pereyra.

La transmisión de la visita que León XIV realizará al Complejo Penitenciario Federal de Devoto.

El traslado de la imagen original de la Virgen de Luján hacia el atrio exterior de la Basílica.

La imagen de la patrona de la Argentina tendrá un lugar central durante la celebración, ya que presidirá la misa desde el sector preparado para la ceremonia.

El arribo del Pontífice está previsto para alrededor de las 10, cuando realizará un recorrido en papamóvil por la avenida principal antes de llegar al espacio de celebración.

La Santa Misa será concelebrada junto a los obispos argentinos y contará con el acompañamiento musical del Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani.

Una despedida marcada por la devoción a la Virgen de Luján

La celebración tendrá un significado especial dentro de la agenda pastoral de León XIV: será su última gran misa pública en la Argentina antes de continuar su viaje por Sudamérica.

La elección de Luján también tiene una dimensión religiosa e histórica. La Basílica es uno de los principales centros de peregrinación católica del país y recibe cada año a miles de personas que llegan para venerar a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

Uno de los acontecimientos más importantes de su calendario es la Peregrinación Juvenil a Luján, que convoca a jóvenes de distintas provincias y que tiene como destino el santuario nacional.

La presencia de León XIV en ese escenario reúne dos dimensiones de la religiosidad argentina: la devoción mariana y la convocatoria popular alrededor de la figura del Papa.

La misa también pondrá fin a una visita pastoral que incluyó celebraciones multitudinarias, encuentros con comunidades religiosas y actividades en distintas ciudades del país.

La última actividad antes de partir hacia Perú

Después de la celebración en Luján, León XIV concluirá su agenda argentina y se trasladará al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Desde allí partirá rumbo a Lima para continuar su recorrido pastoral por Perú.

La misa frente a la Basílica será, por lo tanto, la última oportunidad para que los fieles argentinos participen presencialmente de una celebración pública encabezada por el Pontífice durante esta visita.

La vigilia de este martes anticipa una jornada de fuerte convocatoria religiosa, con miles de peregrinos que eligieron esperar al aire libre para acompañar al Papa en su despedida del país.