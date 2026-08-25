El streamer y conductor Lucas Rodríguez vivió un incómodo momento durante la emisión de su programa Paren la Mano, que se emite por Vorterix. Rápidamente, la escena llamó la atención del público y generó un sinfín de comentarios en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando un nena se acercó al conductor de Paren la Mano y le pidió permiso para mandarle un saludo a su padre. Sin sospechar lo que estaba por suceder, Luquitas Rodríguez accedió.

Como marcan el protocolo televisivo y las normas de buenos modales, el streamer le preguntó al pequeño cómo se llamaba su padre. Y a partir de ese momento, el programa dio un giro hacia lo que en las redes sociales calificaron como "incómodo".

"¿Cómo se llama tu papá?", preguntó el conductor. Y el nene respondió sin darle tiempo a nada: "Lucas Rodríguez".

Ante las risas del público, el conductor no pudo evitar su sorpresa y miró fijamente al nene. "¿En serio?", corroboró Rodríguez.

No aclares que oscurece

Para sumar algo de comicidad al momento, el conductor aprovechó el momento para clarificar la situación. "Pero yo no soy. Ah, pensé que era un reclamo", sostuvo.

Acto seguido, Rodríguez procedió a enviarle un saludo al padre del nene, que vestía un conjunto de Boca Juniors, y aprovechó para pedirle al pequeño que le hiciera un favor. "Te pido por favor que mires a cámara y le digas a Romina, mi novia, que no sos mi hijo". Sin comprender de qué se trataba el pedido del conductor, con la inocencia a flor de piel, el nene accedió: "No es mi papá", concluyó entre las risas de todos los presentes en el estudio.