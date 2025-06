La confesión de Juan Pablo sobre en qué se quiere parecer a Marcos Ginocchio: ”Es mi sueño”

Con pocos jugadores dentro de la casa de Gran Hermano, Juan Pablo comenzó a verse con serias posibilidades de ganar esta edición del reality. Tanto es así que aseguró que su sueño es parecerse a Marcos Ginocchio, campeón de la edición 2022/23. Ahondando en los detalles, confesó qué es lo que le gustaría ser.

A medida que pasan las galas, Devi sigue firme en Gran Hermano, por lo que esto lo llevó a realizar una reflexión en diálogo con Ulises para analizar qué tan altas son las chances de consagrarse en el juego: “Hay tres escenarios diferentes, el que diga Devi ya está, hizo su juego, hasta acá nomás, o no sea foco, o que la gente siga con el tema foco y vote por ejemplo a Selva. Siga por esa misma lógica que vino y capaz que van por ahí, no creo que cambie mucho, porque todavía falta la semi y la final”.

Fue así como vaticinó que un cruce entre Ulises y Tato podría dejarlo a él fuera del foco para avanzar un casillero más pensando en ser parte de la gran final de Gran Hermano: “En el tercer panorama puede ser el versus más esperado de toda la edición, vos y Tato. Todos tenemos cagazo a esta altura”.

Ante la emoción de verse tan cerca, se animó a confesar por primera vez cuál es el sueño que tiene desde hace varios días: “La verdad que no, ¿sabés con qué sueño? Cuando nos mostraron el video de la edición de Marcos, me generó un deseo ardiente de que yo quiero estar ahí. Ojalá me toque vivir eso así, imaginate, lleno de gente. Ay Dios por favor, vida, universo”.

En medio de su ilusión, lo bajaron de un hondazo. Es que el relato y la emoción desapareció cuando llegó Selva, quine le hizo un comentario realista para resaltar que lo que desea no es nada particular, sino que bastante común: “Es que, si no queremos eso, todos queremos vivir esa emoción, por algo estamos acá".

Sin embargo, Juan Pablo no se dejó llevar por lo que dijo su compañera y sólo le pidió a la gente que lo apoye en esta recta final: “Gente, ustedes sabrán cómo cuidarme. Si alguien se manejó mal a espaldas me encantaría que contra ataquemos, que hagamos justicia, que nos banquemos a full”.