Guillermo Coppola rechazó una tentadora oferta por su balcón para la visita del papa León XIV: cuánto le ofrecieron

Guillermo Coppola reapareció en la TV y contó que recibió una propuesta económica de dos canales de televisión de Emiratos Árabes Unidos. El objetivo era utilizar el privilegiado balcón de su departamento durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

Sin embargo, el exrepresentante de Diego Maradona decidió rechazar el ofrecimiento. Prefiere reservar ese espacio para compartir un acontecimiento que considera histórico junto a sus cuatro hijas, familiares y amigos.

Por qué le ofrecieron su balcón

La propuesta surgió por la ubicación privilegiada de su vivienda, situada sobre la avenida del Libertador, en Palermo. Está frente al Monumento de los Españoles, donde el Sumo Pontífice celebrará una misa el próximo lunes 9 de noviembre.

Guillermo Coppola rechazó una tentadora oferta por su balcón para la visita del Papa: cuánto le ofrecieron

Desde allí, Coppola tendrá una vista directa del escenario y de parte de la ceremonia que convocará a miles de fieles.

"Por esa plata nos vamos a comer acá a la vuelta"

Durante una entrevista con ¿La ves? (TN), el empresario mostró su balcón y contó cómo fue el ofrecimiento que recibió.

"Primero vino el de Dubái y me hizo una oferta. Algún verde, nada '¡oh!' para tirar manteca al techo. Pero se encontró con ¡el representante! Y le dije 'Por esa plata nos vamos a comer acá a la vuelta'", le contó Guillermo a Jonathan Viale.

No precisó cuánto dinero le ofrecieron. Pero dejó en claro que no estaba dispuesto a alquilar su casa para la transmisión.

La decisión de compartirlo en familia

Lejos de aprovechar la oportunidad económica, Coppola explicó que quiere vivir la llegada del Papa rodeado de sus seres queridos y comiendo una picadita.

"Rechacé la oferta de plano, no viene nadie", contó. Sí accedió a prestar su balcón en la exhibición que hizo Franco Colapinto. Además, contó que tampoco le brindará su balcón a medios locales para evitar quedar mal con unos y otros.

41 años viviendo frente al lugar

El exrepresentante también recordó que lleva 41 años viviendo en ese departamento. Desde allí fue testigo de distintos acontecimientos y visitas importantes.

"Los invito a salir al balcón. Dicen que soy un privilegiado, hace 41 años que vivo acá", comentó con humor mientras mostraba la vista de su propiedad.

Cuándo es la misa del Papa

La misa que encabezará León XIV está prevista para el lunes 9 de noviembre a las 11.30 en el Monumento de los Españoles.

El Papa llegará a la Argentina el domingo 8 y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, con actividades también en Córdoba y Luján.

Para Coppola, que lleva más de cuatro décadas viviendo frente al lugar de la ceremonia, será una ocasión que prefiere disfrutar en familia antes que convertir su balcón en un espacio de transmisión televisiva.