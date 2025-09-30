Vuelve Soda Stereo con Cerati virtual y Charly Alberti y Zeta Bosio tocando en vivo.

El show fue anunciado oficialmente este lunes 29 de septiembre y tendrá su estreno en el Movistar Arena de Buenos Aires el 21 de marzo de 2026. La expectativa por el regreso de Soda Stereo fue tan grande que las entradas para la primera fecha se agotaron en menos de tres horas, lo que obligó a agregar funciones para el 22 de marzo, el 6 de abril y el 4 de junio.

Las entradas pueden adquirirse exclusivamente en el sitio oficial del Movistar Arena (www.movistararena.com.ar), con todos los medios de pago habilitados. Además, quienes cuenten con tarjeta de crédito Visa podrán acceder a un beneficio de 6 cuotas sin interés.

“Ecos” no será un tributo ni un homenaje tradicional: la propuesta incluye la utilización de tecnología de última generación para recrear la presencia de Cerati sobre el escenario, con su voz y guitarra originales tomadas de grabaciones intactas.

Por su parte, Zeta Bosio y Charly Alberti ensayaron intensamente para interpretar en vivo junto a este innovador formato, que busca generar una experiencia inmersiva y cumplir con las expectativas del público.

El repertorio incluirá los clásicos infaltables de Soda Stereo y, según adelantaron, también algunas rarezas que pocas veces, o nunca, sonaron en vivo. Los productores prometen un show “nunca antes visto en Latinoamérica”, con una puesta escénica que supere incluso a “Gracias Totales”, la gira de despedida realizada en 2020.

La experiencia no se limitará a Buenos Aires. Ya se confirmó que el espectáculo recorrerá otros países de Latinoamérica como Chile, Colombia y Perú, con la posibilidad de extender la gira dependiendo de la disponibilidad de Alberti y Bosio.