La muerte de Ernestina Pais sacudió al ambiente artístico y periodístico. La conductora y actriz, de 54 años, perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa cuando se dirigía hacia Tigre para presentar la obra El divorcio del año. El accidente ocurrió minutos antes de las 20 en el cruce de Sáenz Peña y El Cano.

Según trascendió, Ernestina Pais manejaba su Honda Civic cuando intentó atravesar las vías pese a que la barrera ya estaba baja. Testigos del hecho señalaron que algunos vecinos intentaron asistirla inmediatamente después del impacto, aunque no lograron abrir las puertas del vehículo para rescatarla.

Las primeras versiones indican que la periodista todavía estaba consciente cuando arribaron los equipos de emergencia. De acuerdo con lo relatado por personas presentes en el lugar, alcanzó a decir: “No me toquen”, antes de desplomarse sobre el volante mientras era asistida por los bomberos y el personal médico.

En medio de la conmoción, el periodista Mauro Szeta aportó información exclusiva sobre el avance de la investigación judicial. Durante su participación en LAM, el especialista en policiales explicó que apareció una cámara de seguridad municipal que podría resultar fundamental para reconstruir lo ocurrido.

“Tengo dos datos de última hora: el primero que me aportan es que ya encontraron una cámara de seguridad, en este caso municipal, donde se registra el paso del auto de Ernestina en rojo, lo que indicaría con barrera baja”, detalló Mauro Szeta al aire. Además, aclaró que desde la empresa ferroviaria todavía no pudieron acceder a imágenes directas del momento exacto del choque.

El periodista también indicó que existen al menos otras tres cámaras instaladas en la zona del accidente, aunque todavía resta confirmar si estaban funcionando correctamente. Mientras tanto, la fiscal a cargo de la causa, Paula Hertrig, ya ordenó diferentes medidas para avanzar con las pericias.

Mas datos sobre el fallecimiento de Ernestina Pais

Otro de los puntos centrales de la investigación será la autopsia. “Como toda muerte violenta y traumática se hace una autopsia y se va a hacer esta misma noche”, explicó Mauro Szeta, quien además señaló que el procedimiento se realizará en la morgue judicial de San Fernando. Tampoco se descarta la posibilidad de una pericia toxicológica, algo que podría ser solicitado por compañías aseguradoras o por la propia Justicia.

Por último, también se confirmó que el maquinista del Tren de la Costa hizo sonar la bocina al advertir que el auto estaba cruzando las vías. Sin embargo, según el testimonio del conductor y algunos testigos, Ernestina Pais continuó avanzando pese a la proximidad de la formación ferroviaria, en un sector donde una curva dificulta la visibilidad del tren que se aproxima.