Mauro Szeta dio detalles de cómo es la convivencia con su esposa

El popular periodista especializado en policiales, Mauro Szeta, fue parte de la última emisión de La noche de Mirtha, y sorprendió a la conductora al contar detalles de la convivencia con su esposa. Es que confió que no comparte la cama con su pareja, para luego explicar los motivos detrás de esta decisión.

En una de sus clásicas preguntas directas, Mirtha Legrand le consultó sin rodeos: “Yo leí que vos no dormías en la cama con tu mujer”, a lo que Szeta confirmó con humor: “Es verdad”. "De entrada nomás te lo pregunté”, acotó "La Chiqui".

Fue así que el periodista detalló que la decisión fue totalmente consensuada con su pareja y la describió como una elección saludable. “Primero le dije: ‘No quiero dormir más con vos’. Y le expliqué el motivo, a ver si le gustaba”, confió entre risas.

En ese momento fue que Szeta explicó que tiene hábitos nocturnos distintos a los de su esposa. “Me acuesto más tarde porque me quedo mirando causas judiciales o programas de chimentos, repaso cosas a la medianoche”.

La diferencia de horarios terminó afectando el descanso de ambos. “Si me acuesto después y ella ya está dormida, la molesto. Y si me acuesto antes, soy yo el que ronca y no la dejo dormir. Así que la solución fue armoniosa: cuartos separados”, siguió.

Sin embargo, aclaró que tienen un “cuarto neutral” para cuando desean compartir momentos de intimidad. “Nos encontramos cuando tenemos ganas”, dijo con picardía. “Hay un tercer dormitorio que funciona para eso”, agregó, generando risas en la mesa.