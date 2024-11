Alejandra Maglietti se mostró sin maquillaje en sus redes y el video se volvió viral

La abogada y panelista de Bendita TV, Alejandra Maglietti, estuvo en el ojo de la tormenta mediática esta semana cuando resurgió un video que ella había subido a su cuenta de Tik Tok en el que se la ve maquillándose.

Un video que, a simple vista, parecería de lo más normal, no tardó en recolectar comentarios de sus seguidores. Lo llamativo es que Maglietti lo subió a su cuenta en 2021 pero se volvió tendencia esta semana ya que la panelista es una de las participantes del programa “Bake Off Famosos” que se emite en el canal TeLefe y es conducido por Wanda Nara. En este programa se la puede ver muy maquillada y en las redes sociales no tardaron en recordar esta imagen en la que Alejandra muestra su antes y después nombrando a una marca de maquillaje.

uD83CuDFA5 ALEJANDRA MAGLIETTI ESTUVO EN TENDENCIA ESTA SEMANA POR MOSTRARSE "A CARA LAVADA"



uD83DuDC49 La panelista, @alemaglietti , estuvo en el ojo de la tormenta esta semana cuando resurgió un video en el que se la ve maquillándose.



uD83DuDD17 La respuesta de Maglietti ?? https://t.co/B8IrU1h6mf pic.twitter.com/W2FW3mh5Uj — mejorinformado.com (@mejorinformado) November 2, 2024

En el Tik Tok, que ya tiene más de 600 mil vistas, se la puede ver a Alejandra Maglietti en su auto, a cara lavada, mostrando su proceso de make up. Mostrarse al natural parece no ser muy común para sus seguidores que, entre los más de 1000 comentarios, le decían cosas como “me imaginé que usabas maquillaje pero no tanto…sos mucho más hermosa sin maquillaje” y “eres bella por naturaleza no cuando te conviertes en mascarita”.

Los comentarios que recibe en su video.

La respuesta de Alejandra Maglietti

La respuesta de Alejandra Maglietti llegó por varias vías ya que en su cuenta de X (ex twitter) se puede ver un comentario a un posteo en el que se comparte su video con el mensaje “ahorrá plata que sos más linda sin tanta pintura” y ella le responde “Gracias!!! Igual que intensos que son con el tema físico, es lo único que comentan siempre y después ‘no se opina del cuerpo del otro’”. Además, la abogada que forma parte de un programa en POP Radio, dijo al aire “si me molesta cuando se meten con una cuestión más física de te arruinaste la cara, te hiciste toda, a ver, la gente va cambiando, estoy viva, pasaron 20 años”.