asi veinte años después de haber conquistado al público, El Diablo Viste a la Moda vuelve a escena. El primer avance de su esperada secuela muestra el reencuentro entre Anne Hathaway y Meryl Streep, retomando los papeles que las consagraron como una de las duplas más memorables del cine contemporáneo.

En esta nueva entrega, la elegancia y el sarcasmo regresan de la mano de Miranda Priestly y Andrea Sachs, pero en un contexto muy distinto al de 2006. El universo de las revistas de moda atraviesa una profunda crisis frente al avance digital, y la poderosa editora deberá enfrentarse a un escenario donde su influencia ya no es indiscutida.

La secuela plantea un conflicto que combina nostalgia y actualidad: Miranda luchará por mantener a flote su imperio editorial, mientras su antigua asistente, Emily Charlton, se convierte en una de sus mayores competidoras. Esta vez, ambas se encontrarán en lados opuestos de la pasarela, en una batalla por el poder, la relevancia y la reinvención.

Anne Hathaway vuelve a encarnar a Andy Sachs, quien logró alejarse del mundo de la moda y alcanzar el éxito como escritora. Su reencuentro con Miranda promete ser uno de los momentos más esperados por los fanáticos, cargado de tensión, ironía y, por supuesto, impecable vestuario.

El reparto original también recupera a Stanley Tucci como Nigel Kipling, el entrañable aliado de Andy en la primera película. Su regreso suma un toque de humor y complicidad a una historia que busca conectar con una nueva generación sin perder la esencia que la volvió un clásico.

Pero las novedades no terminan ahí. La película incorporará a figuras como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Lady Gaga, Simone Ashley, Justin Theroux y Tibor Feldman, quienes aportarán nuevos matices al competitivo universo de la moda y la comunicación.

Dirigida por David Frankel, la secuela promete una mirada más madura y crítica sobre el poder, la lealtad y la reinvención en una industria en constante cambio.

El Diablo Viste a la Moda 2 llegará a los cines en mayo de 2026, lista para demostrar que el estilo, y la ambición, nunca pasan de moda.