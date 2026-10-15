Carlos Baute encendió el estudio de Es mi sueño al invitar a Giannina Giunta a bailar salsa. La participante había cantado junto a Miguel Ángel Rodríguez. Ambos protagonizaron un momento único sobre el escenario.

Antes de bailar, Giannina interpretó "Fruta fresca", de Carlos Vives. Dejó encantado a Baute con su presentación.

"Prefiero emociones a perfecciones"

"Yo soy de los que piensan que prefieren emociones a perfecciones que no dicen nada, y tú me emocionaste. Brutal como baila, canta y afina esta mujer. ¡No para!", expresó el artista.

Luego, le hizo una propuesta a la participante. "Yo quisiera bailar contigo porque tienes mucho swing", le dijo. Antes de subir al escenario para bailar salsa con ella.

Un momento que se volvió viral

La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Las redes sociales se llenaron de mensajes de elogio hacia la participante y hacia la reacción del jurado.

Giannina Giunta es una de las participantes que más crecimiento mostró en el certamen. Su versatilidad para el canto y el baile la posicionaron como una de las favoritas del público.