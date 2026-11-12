La escena del hip hop y el rap argentino tendrá una nueva cita en Neuquén. El próximo jueves 19 de noviembre, Mir Nicolás llegará a la capital provincial para ofrecer un show en Otto Fusión, en el marco de su gira por distintos puntos del país.

El artista, reconocido por su trabajo dentro del rap underground y la música urbana nacional, se presentará en el espacio ubicado en avenida 25 de Mayo 66. La llegada a la Patagonia representa una oportunidad para que el público neuquino pueda disfrutar de su propuesta en vivo y conocer de cerca el sonido que lo posicionó como uno de los referentes de la escena independiente.

El rapero y productor forma parte de la escena underground del hip hop argentino.

En septiembre de este año, Mir Nicolás lanzó Mumbless, su más reciente álbum de estudio. El material reúne 13 canciones y profundiza su búsqueda musical, con una combinación de sampleos, ritmos de baja velocidad, drumless, mumble rap, influencias del rap de Detroit y elementos de R&B.

Nacido y criado en Pablo Podestá, el rapero comenzó a ganar reconocimiento en 2018 con el proyecto Ingrávidos La Industria, junto a Ruin. Desde entonces construyó una trayectoria con distintos lanzamientos y colaboraciones, entre ellas “Santo Grial”, junto a Dano y Duki, que supera los 13 millones de reproducciones en YouTube.

El show en Otto Fusión será una de las paradas de su gira argentina por distintos escenarios del país.

Con su llegada a Neuquén, Mir Nicolás sumará una nueva parada a su recorrido por Argentina y acercará al público patagónico una propuesta que combina la identidad del hip hop underground con nuevas búsquedas dentro de la música urbana.