Una pregunta encendió la mecha y el resto fue especulación en cadena. En Intrusos instalaron la versión de que Mirtha Legrand podría protagonizar el pase más fuerte de la televisión abierta en los próximos años. “¿La quieren de Telefe? ¿La quieren en serio?”, lanzó Rodrigo Lussich en vivo, dejando flotando una hipótesis que rápidamente tomó volumen propio.

El rumor no surgió de la nada. Marcela Tauro puso el foco en un detalle del último cumpleaños de Mirtha Legrand: “Creo que el hecho de que el día de su cumpleaños haya estado invitado el Ceo de Telefe, Gustavo Scaglione...”. La presencia del ejecutivo fue leída como un gesto político dentro del mapa televisivo, aunque la situación tiene matices.

De hecho, en el mismo programa aclararon que Scaglione “es muy amigo de la familia de Marcela Tinayre, entonces no es la primera vez que está invitado a reuniones”. Incluso remarcaron que la lista “la armó Marcela con Nacho, más allá de los amigos de Mirtha Legrand”. Sin embargo, otro dato llamó la atención: “los que no estuvieron invitados, fueron Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández”. Ante la sorpresa, agregaron: “A mí lo que me dijeron es que no estaban en la lista de invitados”.

El propio Lussich intentó poner paños fríos: “Así como decimos que el que no hayan estado es una señal, el hecho de que el Ceo de Telefe haya estado tampoco es una señal tan clara porque puede ser que sólo sean amigos”. Pero la sospecha ya estaba instalada.

Además, se habló de tiempos. Según trascendió, “con los cambios de autoridades (de Telefe), la movida fuerte, de nueva programación, vendría más para 2027 porque este 2026 ya estaba medio programado”, describiéndolo como un “año de transición”. Es decir, cualquier negociación real no sería inmediata.

A esto se suma un frente interno que tensó la relación con El Trece. Se reveló que “Canal Trece le sacó tres auspiciantes a Mirtha Legrand y se los llevó al programa de Jimena, que es otra producción”. Ese movimiento habría generado malestar en el entorno de la conductora.

En paralelo, otra frase dejó en claro que la idea no sería descabellada: “para Mirtha, siempre fue una asignatura pendiente estar en Telefe”. Incluso recordaron que cuando aceptó hacer ficción allí “era una manera de cumplirle el sueño”. Por ahora no hay confirmaciones, pero el murmullo ya circula en voz alta. Y cuando se trata de Mirtha Legrand, ningún gesto pasa desapercibido.